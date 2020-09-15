Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков 31 серпня заявив, що в Раді вже є звернення Вітольда Фокіна про вибори на окупованому Донбасі. Втім вже 1 вересня він став суперечити сам собі й заявив: жодного звернення в парламент не надходило.

Про те, що звернення заступника очільника української делегації в ТКГ, вже є в парламенті Дмитро Разумков розповів в ефірі "Свободи слова" 31 серпня, інформує 24 канал.

До теми Мої слова потрапили туди, куди треба, – Фокін про реакцію на його заяви щодо Донбасу

Станом на сьогодні також є заява Вітольда Фокіна, вона розширює в деякій мірі ту позицію, яка була заявлена, але вона кардинально інша, хоча там і там, вона робиться представником делегації ТКГ,

– повідомив Разумков.

На самого спікера, внесення змін до постанови парламенту про місцеві вибори може поставити під сумнів саме голосування, або навіть штовхнути його до межі зриву.

Втім вже зранку 1 вересня він поспілкувався з журналістами й заявив, що його слова "не до кінця правильно зрозуміли". Мовляв, письмового звернення від Фокіна в парламент так і не надходило.

"Мається на увазі те інтерв'ю, де він звертався до Верховної Ради. Він казав, що коли парламент не розгляне такі зміни, то це сприйматиметься, буцімто Рада "не дуже хоче миру", – розповів спікер парламенту.

Раніше листа до парламенту надіслав Кравчук

Зазначимо, що 20 серпня до Верховної Ради направив свого листа і голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук з проханням розглянути можливість внесення змін до постанови про місцеві вибори.

Як повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, наразі для проведення виборів на території ОРДЛО немає безпекових передумов.

Зверніть увагу! На проведенні місцевих виборів в ОРДЛО наполягає російська сторона в ТКГ. Інакше Москва погрожує заблокувати переговорний процес.