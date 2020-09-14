Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не відкидає того факту, що в майбутньому може піти в політику. І не приховує своїх політичних амбіцій.

Про своє майбутнє в політиці Віктор Ляшко розповів в ефірі "1+1".

Варте уваги Вибори мера Києва: коли "Слуга народу" назве свого кандидата

На питання ведучого про те, чи є в нього політичні амбіції, Ляшко відповів, що "політичні амбіції є завжди у кожного". Тож на уточнююче питання про те, чи думає він про кар'єру політика, головний санітарний лікар дав ствердну відповідь.

Про кандидатуру в мери Києва та "Слугу народу"

Варто відзначити, що в ЗМІ давно є чутки про те, що Віктора Ляшка можуть висунути кандидатом в мери Києва. Однак зробити це може лише політична партія. Тож найчастіше називалася партія "Слуга народу", яка може зробити саме Ляшка своїм кандидатом на місцевих виборах в Києві.

Однак Віктор Ляшко заперечив таку інформацію, назвавши її лише чутками.

"Як будуть пропонувати, я думаю це стане відомо, я приховувати цього не буду", – заявив Ляшко.

Однак відповіді на те, чи погодиться він брати участь у виборах мера столиці – так і не дав.

Вибори в Києві: коротко

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. На них обиратимуть міських голів та депутатів селищних, міських та обласних рад. У тому числі і міського голову Києва.