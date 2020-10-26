Местные выборы 2020 года "похоронили" несколько политических карьер, они же стали новым старом для людей, которых в политике не должно быть. Одним из таких персонажей является Виктор Лозинский – бывший нардеп-убийца, который сейчас, согласно предварительным данным, победил на выборах главы Подвысоцкой объединенной территориальной общины в Кировоградской области.

Что известно об одном из самых скандальных победителей избирательной кампании 2020 – читайте на 24 канале.

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Что известно о Викторе Лозинском

Виктор Лозинский является уроженцем Кировоградщины. Родился 6 апреля 1963 года в Голованевске. Служил в пограничных войсках и, по его собственным словам, воевал в Афганистане. Карьеру начинал в милиции, но был со скандалом уволен в 1988 году с формулировкой "за сокрытие преступлений и бестактное обращение с гражданами".

В это время СССР уже разваливался и навыки "нетактичного поведения" позволили Лозинскому не потеряться, отсутствие высшего образования препятствием не стало. Тогда же он начал строить свою маленькую империю. Кировоградщина славится своими полями и лесами – Лозинский создал юрфирму и решил этим воспользоваться. В 1990-е Лозинский активно начал брать под контроль земли в родном Голованевском районе. Вызывающему рейдеру никто ничего противопоставить не мог.

В новом веке Лозинский стал одним самых влиятельных людей района и области. Благодаря удачной женитьбе он получил поддержку в Киеве, а также фактический "ярлык" на управление Головановским районом.

В качестве милости Лозинский также получил почетные награды от Кабмина, также у Лозинского церковные ордена от УПЦ МП. Жемчужиной империи Лозинского стала агрофирма "Манжурка", а сам он получил неофициальный статус местного "князька".

Имение Лозинского в Голованевске / Фото "Вести"

Личная жизнь

Виктор Лозинский женат на второй жене. У него три дочери – одна от первого брака, и две – от второго.

Вторая жена Лозинского – Диана Марченко, родная сестра жены Медведчука – Оксаны Марченко. Пара обручилась в 2001 году – с этого времени начинается превращение Лозинского с локального "хозяина" на "большую рыбу" государственного значения. Киевские родственники стали "крышей" и открыли путь в большую политику.

Политическая карьера

Лозинский активно поддерживал "Партию регионов" и лично Виктора Януковича, но, когда "ветер поменялся", быстренько переобулся и в 2007 году стал нардепом от партии Юлии Тимошенко "Батькивщина".

В Верховной Раде шестого созыва Лозинский был членом Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, а также председателем подкомитета по вопросам контроля за соблюдением законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью и коррупцией органами государственной власти и местного самоуправления. Именно в этом статусе Виктор Лозинский совершил самое известное свое уголовное преступление.

Убийство Валерия Олийныка

Имя Виктора Лозинского стало широко известным в 2009 году, когда были обнародованы детали инцидента, имевшего место летом того года. 16 июня компания навеселе в составе Лозинского, а также местных топ-чиновников – Голованевского районного прокурора Евгения Горбенко и начальника Голованевского райотдела милиции Михаила Ковальского – убила человека – 54-летнего местного жителя Валерия Олийныка.

Дело Лозинского – смотрите видео:

Детали трагического инцидента были ошеломляющие – оказалось, что Лозинский на правах "барона" убил из своего элитного карабина фирмы Benelli Armi Олийныка, поскольку тот якобы мешал его отдыху – охоте в частных охотничьих угодьях, которые в советское время были местом досуга партийной элиты. Их Лозинский незаконно "приватизировал" и запретил местным жителям там охотиться и рыбачить.

Тогда украинцы узнали, что Голованевский район фактически превращен в феодальную вотчину Лозинского и именно он через подконтрольных местных силовиков "вершит здесь суд". Преступление пытались скрыть и выставить самого Олийныка виновным, однако местные жители не стали молчать – информация об убийстве Олийныка дошла до Киева и получила резонанс.

Поскольку Лозинский был нардепом от БЮТ – политической силы тогдашнего премьера Юлии Тимошенко, которая успела поссориться как с президентом Ющенко, так и с регионалами – убийцу решили показательно наказать.

Скандал разгорелся незадолго до президентских выборов, на которых Тимошенко считалась одним из фаворитов. Дело Лозинского стало одним из болезненных ударов по репутации Тимошенко. Не помог родственнику и Медведчук.

Лозинский скрывался от правосудия полгода / Фото НАБУ

Впрочем, было много людей, которые хотели его "отмазать". Так, депутаты от БЮТ Андрей Кожемякин и Владимир Пилипенко предложили наградить Лозинского медалью за якобы "обезвреженного браконьера". В защиту Лозинского стали и вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов и глава МВД Юрий Луценко. Сестра жены Лозинского, Оксана Марченко, договорилась до того, что Виктора Лозинского вообще надо наградить за то, что "убил бомжа".

Верховная Рада к словам Марченко не прислушивалась и показательно сняла с депутата неприкосновенность и лишила мандата – после этого Лозинский бежал и полгода скрывался от следствия, но впоследствии сдался. По слухам, поиски нардепа-беглеца были на личном контроле президента Ющенко.

Суд над нардепом был показательным – его признали виновным в умышленном убийстве и 25 апреля 2010 года приговорили к 15 годам заключения. Впрочем, он отбыл лишь часть срока, а дальше начались махинации – Лозинского освободили "по состоянию здоровья" в 2014 году, впоследствии снова взяли под стражу в ходе спецоперации МВД, в 2016 году перечислили срок заключения в соответствии с печально известным "законом Савченко".

Так Лозинский снова оказался на свободе. По информации НАБУ, операцию по досрочному освобождению Лозинского пролоббировало окружение Медведчука.

Любимый транспорт Лозинского на "малой родине" / Фото "Вести"

Снятие судимости

В 2019 году с Лозинского вообще была снята судимость. Днепровский районный суд Киева в своем решении пояснил этот скандальный шаг тем, что убийца является владельцем крупного бизнеса, создает рабочие места, имеет положительные рекомендации от районной власти, а также патриотом, который занимается волонтерской работой, меценатом и благотворителем.

Политическая карьера 2.0

Снятие судимости открыло Лозинскому путь в политику. Пока – местного уровня. Он баллотировался как самовыдвиженец на пост главы Подвысоцкой ОТГ Голованевского района Кировоградской области, рядом с которой десять лет назад убил человека.

Победу Лозинского уже признали его оппоненты. Перед выборами они заявляли о давлении и угрозе со стороны экс-депутата.

За время заключения бизнес-дела Лозинского не буксовали – у депутата на свободе осталась большая семья и старые связи, а большой спрос на зерно, фрукты и молоко приносили стабильный доход.