Місцеві вибори 2020 року "поховали" кілька політичних кар’єр, вони ж стали новим стартом для людей, яких у політиці не мало б бути. Одним з таких персонажів є Віктор Лозінський – колишній нардеп-вбивця, що нині, згідно попередніх даних, переміг на виборах голови Підвисоцької об’єднаної територіальної громади в Кіровоградській області.

Що відомо про одного з найскандальніших переможців виборчої кампанії-2020 – читайте на 24 каналі.

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Що відомо про Віктора Лозінського

Віктор Лозінський є уродженцем Кіровоградщини. Народився 6 квітня 1963 році у Голованівську. Служив у пограничних військах й, за його власними словами, воював в Афганістані. Кар'єру починав в міліції, але був зі скандалом звільнений в 1988 році з формулюванням "за укриття злочинів і нетактовне поводження з громадянами".

В цей час СРСР вже розвалювався й навички "нетактовної поведінки" дозволили Лозінському не загубитися, відсутність вищою освіти перешкодою не стала. Тоді ж він почав будувати свою маленьку імперію. Кіровоградщина славиться своїми полями та лісами – Лозінський створив юрфірму і вирішив цим скористатись. У 1990-ті Лозінський активно почав брати під контроль землі в рідному Голованівському районі. Зухвалому рейдеру ніхто нічого протиставити не міг.

В новому столітті Лозінський став одним найвпливовіших людей району та області. Завдяки вдалому одруженню він отримав підтримку у Києві, а також фактичний "ярлик" на управління Голованівським районом.

У якості милості Лозінський також отримав почесні відзнаки від Кабміну, також в Лозінського є церковні ордени від УПЦ МП. Перлиною імперії Лозінського стала агрофірма "Манжурка", а сам він отримав неофіційний статус місцевого "князька".

Маєток Лозінського у Голованівську / Фото "Вєсті"

Особисте життя

Віктор Лозинський одружений другим шлюбом. В нього три доньки – одна від першого шлюбу та дві – від другого. Саме він став визначальним для кар'єри Лозінського.

Друга дружина Лозінського – Діана Марченко, рідна сестра дружини Медведчука – Оксани Марченко. Пара побралася у 2001 році – з цього часу починається перетворення Лозінського з локального "господаря життя" на "велику рибу" державного значення. Київські родичі стали "дахом" та відкрили шлях до великої політики.

Політична кар'єра

Лозінський активно підтримував “Партію регіонів” та особисто Віктора Януковича, але, коли "вітер помінявся", швиденько "перевзувся" й в 2007 році став нардепом від Блоку Юлії Тимошенко.

У Верховній Раді шостого скликання Лозінський був членом Комітету по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, а також головою підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері боротьби з організованою злочинністю і корупцією органами державної влади та місцевого самоврядування. Саме у цьому статусі Віктор Лозінський вчинив найвідоміший свій кримінальний злочин.

Вбивство Валерія Олійника

Ім'я Віктора Лозінського стало широко відомим 2009 року, коли булі оприлюднені деталі інциденту, що мав місце влітку того року. 16 червня компанія напідпитку у складі Лозінського, а також місцевих топ-чиновників – Голованівського районного прокурора Євгена Горбенка та начальника Голованівського райвідділу міліції Михайла Ковальського вбили людину – 54-річного місцевого мешканця Валерія Олійника.

Справа Лозінського – дивіться відео:

Деталі трагічного інциденту були приголомшливі – виявилось, що Лозінський на правах "барона" вбив зі свого елітного карабіну фірми Benelli Armi Олійника, оскільки той нібито заважав його відпочинку - полюванню в приватних мисливських угіддях, що за радянських часів були місцем дозвілля партійної еліти. Їх Лозінський незаконно "приватизував" й заборонив місцевим мешканцям там полювати та рибалити.

Тоді українці дізналися, що Голованівський район фактично перетворений на феодальну вотчину Лозінського й саме він через підконтрольних місцевих силовиків "вершить тут суд". Злочин намагалися приховати та виставити самого Олійника винним, проте місцеві мешканці не стали мовчати – інформація про вбивство Олійника дійшла до Києва й набула резонансу.

Оскільки Лозінський був нардепом від БЮТ – політичної сили тодішньої прем'єрки Юлії Тимошенко, яка встигла посваритися як з президентом Ющенком, так і з регіоналами – вбивцю вирішили показово покарати.

Скандал розгорівся незадовго до президентських виборів, на яких Тимошенко вважалася одним з фаворитів. Справа Лозінського стала одним з болісних ударів по репутації Тимошенко. Не допоміг родичу й Медведчук.

Лозінський переховувався від правосуддя пів року / Фото НАБУ

Втім, було чимало людей, які хотіли його "відмазати". Так, депутати віл БЮТ Андрій Кожем'якін та Володимир Пилипенко запропонували нагородити Лозінського медаллю за начебто “знешкодженого браконьєра”. На захист Лозінського стали і віце-прем'єр-міністр України Олександр Турчинов та голова МВС Юрій Луценко. Сестра дружини Лозінського, Оксана Марченко, договорилась до того, що Віктора Лозінського взагалі треба нагородити за те, що "убив бомжа".

Верховна Рада до слів Марченко не дослухалась й показово зняла з депутата недоторканість й позбавила мандату – після цього Лозінський втік і пів року переховувався від слідства, але згодом здався. За чутками, пошуки нардепа-утікача були на особистому контролі президента Ющенка.

Суд над нардепом був показовим – його визнали винним у зумисному вбивстві й 25 квітня 2010 року засудили до 15 років ув'язнення. Втім, він відбув лише частину строку, а далі почалися махінації – Лозінського звільнили "за станом здоров'я" 2014 року, згодом знову взяли під варту у ході спецоперації МВС, у 2016 році перерахували строк ув'язнення відповідно до сумнозвісного "закону Савченко".

Так Лозінський знову опинився на волі. За інформацією НАБУ, операцію по достроковому звільненню Лозінського пролобіювало оточення Медведчука.

Улюблений транспорт Лозінського на "малій батьківщині" / Фото "Вєсті"

Зняття судимості

У 2019 році з Лозінського взагалі було знято судимість. Дніпровський районний суд Києва у своєму рішенні пояснив цей скандальний крок тим, що вбивця є власником великого бізнесу, що створює робочі місця, має позитивні рекомендації від районної влади, а також є патріотом, що займається волонтерською роботою, меценатом та благодійником.

Політична кар'єра 2.0

Зняття судимості відкрило Лозінському шлях у політику. Поки – місцевого рівня. Він балотувався як самовисуванець на пост голови Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області, поруч з якою десять років тому вбив людину.

Перемогу Лозінського вже визнали його опоненти. Перед виборами вони заявляли про тиск та погрозу з боку ексдепутата.

За час ув'язнення бізнесові справи Лозінського не буксували – у депутата на волі лишилась велика родина та старі зв'язки, а великий попит на зерно, фрукти та молоко приносили стабільний прибуток.