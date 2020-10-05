Украинский Диснейленд, метро на Троещину, еще больше парков и велодорожек — такие планы хочет воплотить для Киева Виталий Кличко.

Действующий мэр Киева Виталий Кличко будет снова бороться за кресло городского главы на очередных выборах. Он зарегистрировался еще 21 сентября от своей неизменной партии "УДАР". К сожалению, полноценную программу к выборам политик все еще не презентовал, но сайт 24 канала собрал его обещания и рассказывает, как планирует менять Киев в следующие пять лет Виталий Кличко.

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Как Кличко хочет изменить Киев

В конце августа 2020 года Виталий Кличко провел онлайн-конференции "Каким мы видим Киев", где озвучил перечень основных планов. Действующий мэр обещает в следующие пять лет вывести Киев в топ-100 городов мира.

Виталий Кличко на конференции "Каким мы видим Киев" / Фото kyivcity.gov.ua

Кличко сосредоточился на четырех темах:

развитие транспорта;

развитие социальной инфраструктуры;

реновация старой застройки;

экология Киева.

Транспорт и дороги

Кличко отметил, что транспортная система в городе должна функционировать по принципу: "Через весь город – за один час". Для этого сейчас ведется обновление дорожной инфраструктуры, отремонтировано 1000 километров киевских дорог с 1667 километров существующих.

Также ведется обновление мостов через Днепр, строительство транспортных развязок и перехватывающих паркингов на въездах в город, обустройство велосипедных дорожек. Все это Кличко планирует делать и в последующие годы.

До конца 2020 года мэр планирует завершить строительство двух новых станций метро на Виноградарь, а после запуска автомобильного сообщения через Подольско-Воскресенский мост – начать строительство линии метрополитена на Троещину – 5 станций.

Кроме этого Кличко обещает в 2021 году завершить реконструкцию, в частности, Пейзажной аллеи, провести капитальный ремонт улиц Чернобыльской и Борщаговской, продолжить работы по строительству улиц Довбуша, Большой Кольцевой дороги на участках от проспекта Рокоссовского до улицы Богатырской и от Богатырской до Оболонского проспекта. Подъездной автомобильной дороги от проспекта Лобановского до аэропорта "Киев" (Жуляны). Также мэр хочет продолжить работы по реконструкции улиц Ивана Франко, Стеценко, транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана. Проспекта Гагарина с реконструкцией транспортной развязки возле метро "Черниговская".

Планируется начало строительства велодорожки на Набережном шоссе (от Почтовой площади до моста Патона, и проектирование работ по реконструкции моста Патона, капитальный ремонт проспекта Героев Сталинграда.

В 2021 году Кличко хочет провести капремонт Софийской площади и продолжить обновление межквартальных проездов и придомовых территорий во всех районах города.

Социальная инфраструктура

Кличко отметил, что будет вводиться новый принцип: все преимущества центра города – в каждом районе столицы. Для этого продолжат строительство детских садов, медучреждений. Размещение новостроек будет планироваться только комплексно — с одновременным строительством детских садов и школ, объектов социальной инфраструктуры, скверов и автопарковок.

Еще Кличко хочет построить украинский Диснейленд на территории Гидропарка — парк развлечений и отдыха для детей и взрослых.

Также планируют перенести часть административных учреждений из зданий в центре Киева и развивать административно-деловой центр на территории промзоны на Теличке.

Реновация старой застройки

По реновации устаревшей застройки, Кличко обещает, что на месте хрущевок появятся комфортные жилые комплексы, а на местах промзон — инновационные, технологические и бизнес-парки, художественные комплексы.

Для того, чтобы сохранить историческое наследие столицы планируют запретить высотное строительство в центральной части города и проводить реконструкцию памятников культурного наследия.

Экология

Для улучшения экологии и городе действующий мэр хочет сохранить существующие парки и скверы, создать новые, увеличить площади озелененных территорий города. Также планируется завершение реконструкции Днепровской и Деснянской водопроводных станций и Бортнической станции аэрации.

Он собирается внедрять и нетрадиционные возобновляемые источники энергии, установку солнечных батарей, проведение мероприятий по энергоэффективности зданий.

Что Кличко обещал на предыдущих выборах

На предыдущих выборах году Кличко презентовал свою программу под названием "Киев: направление – Европа!". Там он обещал ликвидировать очереди в детские сады и первые классы, провести кардинальную реновацию жилищно-коммунальной отрасли, сохранить историко-культурные зоны и здания.

Кроме этого в программе было прописано создание единой пешеходной зоны – Андреевский спуск, Контрактовая площадь, улица Сагайдачного, развитие сети городской электрички с Троещины на Правый берег, прокладка новых веломаршрутов в столице и строительство велосипедных дорожек, создание новых парков и скверов, окончательную очистку территорий вокруг перегруженных станций метро от МАФов и стихийной торговли.

Далеко не все из озвученного удалось реализовать, и если за этот период действительно построили не один парк и активно боролись с МАФами, с развитием веломаршрутов и сохранением культурного наследия Киева не совсем сложилось.

Кроме этого, Кличко анонсировал проведение метро на Троещину до конца 2019 года, а позже городской глава отметил, что оно может появиться лишь за 10-15 лет. В конце августа 2020 года Кличко отметил, что за строительство метро возьмутся сразу же после запуска Подольско-Воскресенского моста и пообещал запустить его до конца этого года.