Український Діснейленд, метро на Троєщину, ще більше парків і велодоріжок — такі плани хоче втілити для Києва Віталій Кличко.

Чинний мер Києва Віталій Кличко буде знову боротися за крісло міського очільника на чергових виборах. Він зареєструвався ще 21 вересня від своєї незмінної партії "УДАР". На жаль, повноцінну програму до виборів політик все ще не презентував, але сайт 24 каналу зібрав його обіцянки та розповідає, як планує змінювати Київ у наступні п’ять років Віталій Кличко.

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Як Кличко хоче змінити Київ

Наприкінці серпня 2020 року Віталій Кличко провів онлайн-конференції "Яким ми бачимо Київ", де озвучив перелік основних планів. Чинний мер обіцяє у наступні п’ять років вивести Київ у топ-100 міст світу.

Віталій Кличко на конференції "Яким ми бачимо Київ" / Фото kyivcity.gov.ua

Кличко зосередився на чотирьох темах:

розвиток транспорту;

розвиток соціальної інфраструктури;

реновація старої забудови;

екологія Києва.

Транспорт і дороги

Кличко зазначив, що транспортна система у місті має функціонувати за принципом: "через все місто – за одну годину". Для цього наразі ведеться оновлення дорожньої інфраструктури — відремонтовано 1000 кілометрів київських доріг з 1667 кілометрів існуючих.

Також ведеться оновлення мостів через Дніпро, будівництво транспортних розв’язок та перехоплюючих паркінгів на в’їздах до міста, облаштування велосипедних доріжок. Все це Кличко планує робити й у наступні роки.

До кінця 2020 року мер планує завершити будівництво двох нових станцій метро на Виноградар, а після запуску автомобільного сполучення через Подільсько-Воскресенський міст – розпочати будівництво лінії метрополітену на Троєщину – 5 станцій.

Окрім цього Кличко обіцяє у 2021 році завершити реконструкцію, зокрема, Пейзажної алеї, провести капітальний ремонт вулиць Чорнобильської та Борщагівської, продовжити роботи з будівництва вулиць Довбуша, Великої Кільцевої дороги на ділянках від проспекту Рокоссовського до вулиці Богатирської та від Богатирської до Оболонського проспекту. Під'їзної автомобільної дороги від проспекту Лобановського до аеропорту "Київ" (Жуляни). Також мер хоче продовжити роботи з реконструкції вулиць Івана Франка, Стеценка, транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана. Проспекту Гагаріна з реконструкцією транспортної розв'язки біля метро "Чернігівська".

Планується початок будівництва велодоріжки на Набережному шосе — від Поштової площі до мосту Патона, та проектування робіт з реконструкції мосту Патона, капітальний ремонт проспекту Героїв Сталінграда.

У 2021 році Кличко хоче провести капремонт Софійської площі та продовжити оновлення міжквартальних проїздів та прибудинкових територій у всіх районах міста.

Соціальна інфраструктура

Кличко зазначив, що буде запроваджуватися новий принцип: всі переваги центра міста – у кожному районі столиці. Для цього продовжать будівництво дитячих садочків, медзакладів. Розміщення новобудов буде плануватися тільки комплексно — з одночасним будівництвом дитячих садків та шкіл, об’єктів соціальної інфраструктури, скверів та автопарковок.

Ще Кличко хоче побудувати український Діснейленд на території Гідропарку — парк розваг і відпочинку для дітей та дорослих.

Також планують перенести частину адміністративних установ із будівель в центрі Києва і розвивати адміністративно-діловий центр на території промзони на Теличці.

Реновація старої забудови

Щодо реновації застарілої забудови, Кличко обіцяє, що на місці хрущовок з’являться комфортні житлові комплекси, а на місцях промзон — інноваційні, технологічні та бізнес-парки, мистецькі комплекси.

Для того, аби зберегти історичну спадщину столиці планують заборонити висотне будівництво у центральній частині міста та проводити реконструкцію пам’яток культурної спадщини.

Екологія

Для поліпшення екології і місті чинний мер хоче зберегти існуючі парки та сквери, створити нові, збільшити площі озеленених територій міста. Також планується завершення реконструкції Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій та Бортницької станції аерації.

Він збирається впроваджувати і нетрадиційні відновлювальні джерела енергії, встановлення сонячних батарей, проведення заходів з енергоефективності будівель.

Що Кличко обіцяв на попередніх виборах

На попередніх виборах році Кличко презентував свою програму під назвою "Київ: напрямок – Європа!". Там він обіцяв ліквідувати черги до дитячих садочків та перших класів, провести кардинальну реновацію житлово-комунальної галузі, зберегти історико-культурні зони та будівлі.

Окрім цього в програмі було прописано створення єдиної пішохідної зони – Андріївський узвіз, Контрактова площа, вулиця Сагайдачного, розбудова мережі міської електрички з Троєщини на Правий берег, прокладення нових веломаршрутів у столиці та будівництво велосипедних доріжок, створення нових парків та скверів, остаточне очищення територій навколо перевантажених станцій метро від МАФів та стихійної торгівлі.

Далеко не все з озвученого вдалося реалізувати, і якщо за цей період дійсно побудували не один парк та активно боролися з МАФами, з розвитком веломаршрутів та збереженням культурної спадщини Києва не зовсім склалося.

Окрім цього, Кличко анонсував проведення метро на Троєщину до кінця 2019 року, а пізніше міський очільник зауважив, що воно може з’явитися лише за 10-15 років. У кінці серпня 2020 року Кличко зазначив, що за будівництво метро візьмуться одразу ж після запуску Подільсько-Воскресенського мосту та пообіцяв запустити його до кінця цього року.