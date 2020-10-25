Володимир Зеленський зранку 25 жовтня проголосував на місцевих виборах. На виборчу дільницю президент України завітав у компанії першої леді та своїх охоронців.

Після голосування президент відповів на питання журналістів. Процес волевиявлення Володимира Зеленського транслювали на сторінці Офісу Президента.

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Однак діалогу між представниками ЗМІ та президентом не вийшло.

Перепалка між Зеленським та журналістами

Спершу журналісти поцікавилися, скільки коштувало опитування Зеленського і як президент звітуватиме перед громадою. Зеленський відповів, що усі цифри з'являться у звіті. Також один з представників ЗМІ запитав у Зеленського про зміну його іміджу народного президента.

Я той, хто я є. Я Володимир Зеленський і саме таким народився, таким я став. І саме за таку людину голосували люди. Щодо рейтингів – ми побачимо всі цифри. Для мене важливо, щоб ми обирали людей, яким ми довіряємо,

– заявив президент.

Після цього почалася словесна перепалка, в яку вступила і прессекретарка Зеленського Юлія Мендель. Президента почали перебивати і вигукувати ще якісь питання.

Я хочу закінчити, але у мене немає шансу. Ваше запитання довжиною в життя не дає можливості вам відповісти,

– додав Зеленський.

Дивіться відео, як проголосував Зеленський і як посперечався з журналістами:

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