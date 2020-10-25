Володимир Зеленський віддав голос на місцевих виборах та посперечався з журналістами
Володимир Зеленський зранку 25 жовтня проголосував на місцевих виборах. На виборчу дільницю президент України завітав у компанії першої леді та своїх охоронців.
Після голосування президент відповів на питання журналістів. Процес волевиявлення Володимира Зеленського транслювали на сторінці Офісу Президента.
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Однак діалогу між представниками ЗМІ та президентом не вийшло.
Перепалка між Зеленським та журналістами
Спершу журналісти поцікавилися, скільки коштувало опитування Зеленського і як президент звітуватиме перед громадою. Зеленський відповів, що усі цифри з'являться у звіті. Також один з представників ЗМІ запитав у Зеленського про зміну його іміджу народного президента.
Я той, хто я є. Я Володимир Зеленський і саме таким народився, таким я став. І саме за таку людину голосували люди. Щодо рейтингів – ми побачимо всі цифри. Для мене важливо, щоб ми обирали людей, яким ми довіряємо,
– заявив президент.
Після цього почалася словесна перепалка, в яку вступила і прессекретарка Зеленського Юлія Мендель. Президента почали перебивати і вигукувати ще якісь питання.
Я хочу закінчити, але у мене немає шансу. Ваше запитання довжиною в життя не дає можливості вам відповісти,
– додав Зеленський.
Дивіться відео, як проголосував Зеленський і як посперечався з журналістами:
Місцеві вибори в Україні: головне
- 25 жовтня о 8:00 в Україні відкрилися виборчі дільниці і процес волевиявлення офіційно розпочався. Станом на 10:45 вже встигли проголосувати Дмитро Разумков, Денис Шмигаль, Віталій Кличко, Митрополит Епіфаній.
- Волевиявлення має завершитися о 20:00 на усіх дільницях України. До 29 жовтня члени комісії повинні підрахувати голоси, а встановити результати не пізніше за 29 жовтня.
- За інформацією ЦВК, приблизно 15 листопада можуть призначити другий тур виборів мерів великих міст. Станеться це у випадку, якщо жоден кандидат не набере понад 50% голосів.