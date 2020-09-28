Вне политики: В Нацполиции уверяют, что во время выборов будут действовать в рамках закона
В Национальной полиции Украины заявили, что ведомство будет находиться вне политики во время местных выборов. Там опровергли все подозрения в возможной "политизированности" ведомства.
Как будет действовать полиция во время выборов
Полицейские регистрируют и расследуют все заявления о нарушениях со стороны участников избирательной гонки. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко в комментарии "РБК-Украина".
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Мы вне политики. И на те или иные нападки или, скажем так, замечания из того или иного политического лагеря мы можем ответить, объяснить и подтвердить это все документами,
- заявил глава Нацполиции.
Что известно о первых нарушениях во время избирательного процесса
- По данным Нацполиции, правоохранители открыли уже более сотни уголовных дел по фактам нарушений избирательного процесса на местных выборах.
- Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинские правоохранители будут жестко реагировать на нарушения на местных выборах.
- В то же время МВД запустит чат-бот с информацией о местных выборах, который должен повысить защиту украинцев во время волеизъявления.
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