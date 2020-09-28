В Национальной полиции Украины заявили, что ведомство будет находиться вне политики во время местных выборов. Там опровергли все подозрения в возможной "политизированности" ведомства.

Как будет действовать полиция во время выборов

Полицейские регистрируют и расследуют все заявления о нарушениях со стороны участников избирательной гонки. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко в комментарии "РБК-Украина".

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Мы вне политики. И на те или иные нападки или, скажем так, замечания из того или иного политического лагеря мы можем ответить, объяснить и подтвердить это все документами,

- заявил глава Нацполиции.

Обратите внимание! Обеспечивать безопасность во время местных выборов 25 октября будет 136 тысяч правоохранителей – не только полицейских, но и сотрудников других ведомств. В частности на охрану избирательных участков будет задействовано не менее 60 тысяч правоохранителей.

Что известно о первых нарушениях во время избирательного процесса

По данным Нацполиции, правоохранители открыли уже более сотни уголовных дел по фактам нарушений избирательного процесса на местных выборах.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинские правоохранители будут жестко реагировать на нарушения на местных выборах.

В то же время МВД запустит чат-бот с информацией о местных выборах, который должен повысить защиту украинцев во время волеизъявления.



Календарь местных выборов / Инфографика 24 канала