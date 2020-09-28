Поза політикою: в Нацполіції запевняють, що під час виборів діятимуть в межах закону
У Національній поліції України заявили, що відомство перебуватиме поза політикою під час місцевих виборів. Там спростували всі підозри в можливій "політизованості" відомства.
Як діятиме поліція під час виборів
Поліцейські реєструють і розслідують усі заяви про порушення з боку учасників виборчих перегонів. Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко в коментарі "РБК-Україна".
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Ми поза політикою. І на ті чи інші нападки або, скажімо так, зауваження з того чи іншого політичного табору ми можемо відповісти, пояснити і підтвердити це все документами,
– заявив глава Нацполіції.
Що відомо про перші порушення під час виборчого процесу
- За даними Нацполіції, правоохоронці відкрили вже понад сотню кримінальних справ за фактами порушень виборчого процесу на місцевих виборах.
- Раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що українські правоохоронці будуть жорстко реагувати на порушення на місцевих виборах.
- Водночас МВС запустить чат-бот з інформацією про місцевих виборах, який повинен підвищити захист українців під час волевиявлення.
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