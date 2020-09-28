У Національній поліції України заявили, що відомство перебуватиме поза політикою під час місцевих виборів. Там спростували всі підозри в можливій "політизованості" відомства.

Як діятиме поліція під час виборів

Поліцейські реєструють і розслідують усі заяви про порушення з боку учасників виборчих перегонів. Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко в коментарі "РБК-Україна".

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Ми поза політикою. І на ті чи інші нападки або, скажімо так, зауваження з того чи іншого політичного табору ми можемо відповісти, пояснити і підтвердити це все документами,

– заявив глава Нацполіції.

Зверніть увагу! Забезпечувати безпеку під час місцевих виборів 25 жовтня буде 136 тисяч правоохоронців – не лише поліцейських, а й співробітників інших відомств. Зокрема на охорону виборчих дільниць буде задіяно щонайменше 60 тисяч правоохоронців.

Що відомо про перші порушення під час виборчого процесу

За даними Нацполіції, правоохоронці відкрили вже понад сотню кримінальних справ за фактами порушень виборчого процесу на місцевих виборах.

Раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що українські правоохоронці будуть жорстко реагувати на порушення на місцевих виборах.

Водночас МВС запустить чат-бот з інформацією про місцевих виборах, який повинен підвищити захист українців під час волевиявлення.



Календар місцевих виборів / Інфографіка 24 каналу