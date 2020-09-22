Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступает против внесения изменений в постановление парламента о назначении местных выборов в Украине. По мнению Разумкова, это бросит тень на законность всего избирательного процесса.

Заинтересованных в срыве выборов нет

Сейчас спикер не видит заинтересованных в срыве голосования. Об этом Разумков рассказал в интервью телеканалу "Прямий".

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В воскресенье выдвигали кандидатов по стране, кто-то в субботу проводил конференции и съезды. То есть сегодня внести изменение в это постановление – это поставить под сомнение легитимность проведения выборов. Почему? Потому что выборы – это последовательность действий: одно идет за другим,

– заявил Разумков.

Разумков подчеркнул, постановление о местных выборах принимают не позднее, чем за 90 дней до их старта. Так что сейчас менять что-то нецелесообразно.

Москва из-за постановления блокирует обмен пленными

Отметим, что именно из-за постановления парламента Россия блокирует минские переговоры. Москву не устраивает то, что на оккупированных территориях голосование не состоится. Как сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, именно из-за этого камня преткновения россияне не хотят обсуждать обмен пленными.

Что Россия требует изменить в постановлении