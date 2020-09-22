Внесение изменений в постановление о выборах поставит под сомнение их легитимность – Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступает против внесения изменений в постановление парламента о назначении местных выборов в Украине. По мнению Разумкова, это бросит тень на законность всего избирательного процесса.
Заинтересованных в срыве выборов нет
Сейчас спикер не видит заинтересованных в срыве голосования. Об этом Разумков рассказал в интервью телеканалу "Прямий".
Читайте также Кому выгодно говорить о срыве выборов 2020: при каких условиях могут перенести
В воскресенье выдвигали кандидатов по стране, кто-то в субботу проводил конференции и съезды. То есть сегодня внести изменение в это постановление – это поставить под сомнение легитимность проведения выборов. Почему? Потому что выборы – это последовательность действий: одно идет за другим,
– заявил Разумков.
Разумков подчеркнул, постановление о местных выборах принимают не позднее, чем за 90 дней до их старта. Так что сейчас менять что-то нецелесообразно.
Москва из-за постановления блокирует обмен пленными
Отметим, что именно из-за постановления парламента Россия блокирует минские переговоры. Москву не устраивает то, что на оккупированных территориях голосование не состоится. Как сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, именно из-за этого камня преткновения россияне не хотят обсуждать обмен пленными.
Что Россия требует изменить в постановлении
- Россия требует сначала провести выборы на Донбассе согласно Минским соглашениям, а контроль над границей оккупанты вернут Украине впоследствии.
- Украина же имеет другую позицию: сначала убрать оккупационные войска, вернуть границу( то есть, гарантировать безопасность в регионе), а уже потом проводить выборы. Ведь если границу будет контролировать Россия, она будет по-прежнему поставлять боевикам деньги, оружие и тому подобное. В то же время это делает невозможным проведение демократических и мирных выборов в регионе.
- Отметим, что пункт 4 постановления Рады о назначении местных выборов в 2020 году отмечает, что в Донецке и Луганске выборы провести невозможно, пока там война и неконтролируемая Украиной граница с Россией.