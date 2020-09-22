Разговоры о том, что местные выборы в Украине могут перенести ведутся еще с лета этого года. Периодически представители власти говорят, что местные выборы под угрозой из-за пандемии коронавируса и общенационального карантина.

О том, при каких условиях могут перенести выборы и насколько это вообще реально, читайте в материале, который подготовил сайт 24 канала.

Читайте также Собираются ли украинцы голосовать на местных выборах: опрос

При каких условиях могут перенести выборы

Недавно в провластной партии "Слуга народа" заявили, что законных оснований для переноса или отмены местных выборов нет. Правда, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что в том случае, если 50% территории страны окажется в красной карантинной зоне, это заставит задуматься над тем, стоит ли рисковать и проводить выборы.

Александр Кондратенко, политтехнолог, специалист по управлению репутацией, говорит, что главная и единственная причина, которая может повлиять на перенос или отмену местных выборов 2020 года – эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19. Но партии уже успели вложить серьезные средства в предвыборную кампанию, поэтому вероятность переноса выборов очень низкая, считает эксперт.

"Единственным правовым механизмом для того, чтобы перенести дату голосования, остается введение чрезвычайного положения. И даже если президент Зеленский по предложению СНБО или Кабинета министров выдаст такой указ, то Верховная Рада все равно не поддержит его 226 голосами", – говорит Кондратенко.

Оксана Нагничук, член Ассоциации юристов Украины, юрист "Atlantic Group", напоминает, что в соответствии с действующим законодательством – избирательный процесс является непрерывным и не может быть отменен, остановлен или перенесен. А причин для переноса или отмены выборов очень мало – это введение чрезвычайного или военного положения, что трудно представить в современных условиях.

В настоящще время чрезвычайное положение не введено в Украине, а карантин не является основанием для прекращения избирательного процесса. Поэтому, пока нет никаких юридических оснований для переноса выборов,

– уверяет Нагничук.

Она добавляет, если чрезвычайное положение будет введено, ЦИК должно принять решение, о прекращении избирательного процесса на всей территории Украины или только на определенной ее части. И только после прекращения или отмены действия режима военного или чрезвычайного положения (в течение месяца с даты такого прекращения) приостановленный процесс начинается заново.

Будет ли перенос выборов выгоден для власти

Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма, объясняет, что одной из причин, по которой могли бы перенести выборы, общественное мнение. То есть если большинство населения захотело бы закрыть еще раз на жесткий карантин страну (и перенести выборы), то власть бы не колебалась, но на такой сценарий рассчитывать не стоит. Хотя, основания для переноса выборов есть, ведь правящая партия "Слуга народа" не побеждает на выборах.

Проблема в том, что перенос выборов ничего не даст. Напротив, ухудшит ситуацию для партии власти,

– говорит Петренко.

Александр Кондратенко добавляет, в Офисе президента понимают, что рейтинг будет и дальше падать, поэтому переносить выборы для них будет не лучшим решением.

"Предвыборная агитация президентом добавляет "слугам" политические дивиденды, но это мало влияет на реальную ситуацию с кредитом доверия, полученным от украинцев в ​​прошлом году", – отметил Кондратенко.

Также по теме "Нет зеленому КНУ": студенты протестуют возле университета Шевченко из-за собрания "слуг народа"

Ппереносились ли в Украине когда-то выборы

Андрей Мартынов, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, напоминает, что до сих пор в стране не было прецедентов отмены выборов.

Даты выборов в Верховную Раду Украины переносились в 1994 году, когда действовала законодательная норма о 50% явке избирателей. Однако сейчас этой нормы в законодательстве нет. То есть выборы состоятся, даже если на участки придут голосовать сами кандидаты на властные места,

– объяснил Мартынов.