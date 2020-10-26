Внутренне перемещенные лица смогли проголосовать на местных выборах в Украине. Это произошло впервые за 6 лет войны на Донбассе.

Все, кто имеют право голосовать, должны иметь возможность его реализовать, если нет рисков. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

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Право голоса

По его словам, его очень огорчает тот факт, что кто-то был ограничен в своем праве проголосовать. Он подтвердил, что хотел бы все-таки с позитивом смотреть на ситуацию: впервые за 6 лет войны, которая длится с 2014 года, граждане Украины, которые являются внутренне перемещенными лицами, получили право голоса на местных выборах. Ранее они не имели этого права.

На местных выборах 2015 года у них не было возможности голосовать, потому что было ожидание, что они вернутся назад и смогут голосовать в Горловке, Донецке и т.д.,

– сказал вице-премьер-министр.

Внутренне перемещенные лица: кто это

Также он отметил, что внутренне перемещенными лицами считают 1,5 миллиона украинцев, ведь они зарегистрированы в соответствующем реестре. Но по некоторым данным, постоянно проживающих на подконтрольной территории Украины 1 миллион человек.

"500 тысяч зарегистрированных внутренне перемещенных лиц на самом деле проживают на временно оккупированных территориях. И, в зависимости от ограничений, которые есть на КПВВ, они не пересекают линии разграничения", – он добавил.

Резников подтвердил, что они зарегистрированы по всей территории Украины, кроме Донецкой или Луганской областей.