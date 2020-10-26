Внутрішньо переміщені особи змогли проголосувати на місцевих виборах в Україні. Це сталось вперше за 6 років війни на Донбасі.

Всі, хто має право голосувати, повинні мати можливість його реалізувати, якщо немає ризиків. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

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Право голосу

За його словами, його дуже засмучує той факт, що хтось був обмежений у своєму праві проголосувати. Він ствердив, що хотів би все-таки з позитивом дивитися на ситуацію: вперше за 6 років війни, яка відбувається з 2014 року, громадяни України, які є внутрішньо переміщеними особами, отримали право голосу на місцевих виборах. Раніше вони не мали цього права.

На місцевих виборах 2015 року у них не було можливості голосувати, тому що було очікування, що вони повернуться назад і зможуть голосувати в Горлівці, Донецьку тощо,

– сказав віце-прем'єр-міністр.

Внутрішньо переміщені особи: хто це

Також він зазначив, що внутрішньо переміщеними особами вважають 1,5 мільйони українців, адже вони зареєстровані у відповідному реєстрі. Але за деякими даними, постійно проживають на підконтрольній території України 1 мільйон осіб.

"500 тисяч зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб насправді проживають на тимчасово окупованих територіях. І, залежно від обмежень, які є на КПВВ, вони не перетинають лінії розмежування", – він додав.

Резніков ствердив, що вони зареєстровані по всій території України, окрім Донецької або Луганської областей.