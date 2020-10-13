Вопрос по Донбассу ставить не будут, – Качура об опросе на выборах
На местных выборах 25 октября в бюллетене появится дополнительный опрос. Его анонсировал глава государства Владимир Зеленский. В президентском монобольшинстве такое решение президента поддерживают. И уверяют, что вопросы по Донбассу задавать не будут.
Об этом в эфире 24 канала сказал нардеп из "Слуги народа" Александр Качура. И добавил, что понятие "псевдореферендум" про это нововведение с самого начала распространяли оппоненты, хотя в кулуарах говорят, что идея хорошая.
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Основная претензия со стороны оппонентов, по словам Качуры, якобы в том, будто Зеленский собирался задать вопрос относительно особого статуса Донбасса.
Хотя во второй редакции законопроекта было указано о том, что нельзя проводить никаких опросов относительно Донбасса, мира или страны-агрессора. Законом это запрещено,
– заверил Качура.
Он подчеркнул, что все предохранители уже приняты. И он думает, что голоса насобираются.
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"Я считаю, что это однозначно позитивный рудимент. Обидно, что пока за это не проголосовали. Но внутри фракции неприятия этой инициативы нет", – отметил Качура.
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