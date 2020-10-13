На місцевих виборах 25 жовтня у бюлетені з'явиться додаткове опитування. Його анонсував глава держави Володимир Зеленський. У президентській монобільшості таке рішення президента підтримують. І запевняють, що питання щодо Донбасу ставити не будуть.

Про це в ефірі 24 каналу сказав нардеп зі "Слуги народу" Олександр Качура. І додав, що поняття "псевдореферендум" про це нововведення з самого початку розповсюджували опоненти, хоча в кулуарах кажуть, що ідея хороша.

Цікаво Це може бути прихована агітація, – експертка про всенародне опитування

Основна претензія зі сторони опонентів, за словами Качури, була про те, начебто Зеленський збирався поставити питання щодо особливого статусу Донбасу.

Хоча в другій редакції законопроєкту було зазначено про те, що не можна проводити жодних опитувань щодо Донбасу, миру чи країни-агресора. Законом це заборонено,

– запевнив Качура.

Він наголосив, що всі запобіжники вже вжиті. І він гадає, що голоси назбираються.

Як ставлять у "Слузі народу" до опитування

"Я вважаю, що це однозначно позитивний рудимент. Прикро, що поки за це не проголосували. Але всередині фракції несприйняття цієї ініціативи немає", – зазначив Качура.

Довідка. Напередодні Президент України Володимир Зеленський анонсував всенародне опитування. Він заявив, що 25 жовтня на виборчій дільниці українці зможуть відповісти на додаткові 5 питань. Детальніше про це – читайте за посиланням .



Як проходитимуть місцеві вибори 2020 / Інфографіка 24 каналу