Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировали письмо Леонида Кравчука, главы украинской делегации в Минской ТКГ по Донбассу. В своем письме Кравчук просит уточнить, соответствует ли постановление парламента о проведении местных выборов минским соглашениям.

Что говорит Разумков о письме Кравчука

Спикер Верховной Рады подтвердил, что письмо действительно прислали в парламент. Об этом Разумков сказал во время брифинга после внеочередного заседания парламента 25 августа, пишет 24 канал.

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Это не постановление, но по состоянию на конец прошлой недели оно поступило, оно было расписано на комитет. Насколько мне известно, заседание комитета, где оно будет рассматриваться, не было,

– отметил Разумков.

К слову, Россия угрожает заблокировать обмен пленными, разминирование и работу нормандского формата в случае отказа Украины проводить выборы на оккупированных территориях. Председатель ВР на это ответил, что украинский парламент не будет поддерживать ультиматум Кремля.

"Я сторонник того, чтобы выборы проходили, но мы должны исходить из того, возможно ли обеспечить условия", – подчеркнул Разумков.

Заявление Арахамии

Руководитель "слуг народа" в Раде считает, что обращение Кравчука относительно местных выборов шансов на реализацию не имеет никаких. Его слова передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

"Насколько мне известно, Кравчук внес обращение в Верховную Раду. А все, что вносится, должно быть рассмотрено. Но сейчас позиция в парламенте, которая обсуждается, – вообще не имеет никаких шансов", – подчеркнул парламентарий.

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Что этому предшествовало

Верховная Рада поддержала постановление, что местные выборы в Украине пройдут 25 октября.

Впоследствии на эту дату голосования назначил и Центризбирком.

Правда, украинские чиновники пришли к выводу, что на Донбассе выборы провести нельзя.

Речь идет о территориях 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общин Северодонецкого и Щастинского районов Луганской области.

Впоследствии Кравчук обратился к председателю Рады Разумкову. Он попросил спикера рассмотреть, соответствует ли постановление парламента о назначении местных выборов закону об особом статусе Донбасса и Минским соглашениям. Собственно, оно нарушает "Минск" по убеждению представителей оккупированного Донбасса.

О своем письме Кравчук сообщил участникам ТКГ. Однако, на последней встрече представителей группы, которая прошла в формате видеоконференции 18 – 19 августа, Россия заблокировала достижение договоренностей с Украиной.

25 августа парламентский комитет по вопросам государственной власти принял решение о рассмотрении обращения Кравчука в закрытом режиме. Мероприятие запланировано на 26 число.

Как во время заседания комитета отметил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, депутаты намерены назначить отдельное заседание комитета.

На него они хотят пригласить:

- Кравчука,

- председателей комитетов по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества,

- председателей комитетов по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки,

– представителей Офиса президента,

- руководство парламента.