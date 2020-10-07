Привлекут самолеты и вертолеты: как МВД обеспечит безопасность на местных выборах
Министерство внутренних дел планирует привлечь мобильные группы и авиацию во время выборов 25 октября 2020 года. Это сделают для того, чтобы быстро реагировать на все противоправные действия.
Самая главная задача ведомства – обеспечить беспристрастный контроль за соблюдением законодательства всеми участниками избирательного процесса. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время совещания, сообщили на сайте МВД Украины.
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По его словам, во время местных выборов будет привлечено почти 140 тысяч правоохранителей.
"Предполагается привлечение авиационных подразделений системы МВД для оперативного реагирования на изменение обстановки", – отметил Яровой.
Силы и средства, привлеченные МВД на протяжении выборов / инфографика МВД Украины
Защита правоохранителей
Поскольку избирательный процесс происходит в условиях пандемии COVID-19, особое внимание уделяют средствам индивидуальной защиты правоохранителей.
Мы будем привлекать резервные группы правоохранителей центрального аппарата Нацполиции, курсантов вузов и полицейских из областных управлений,
– добавил Сергей Яровой.
Первый заместитель министра также сказал, что личный состав полностью обеспечен средствами защиты. Но из-за особенностей несения службы на сегодня в системе МВД больных COVID-19 – 246 человек за сутки.
Привлечение авиации
Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров подтвердил, что в регионах созданы оперативные резервы для реагирования на вызовы и угрозы, которые могут произойти в рамках проведения выборов.
"Мы планируем привлекать все имеющиеся силы и средства авиации системы МВД – самолеты и вертолеты. Наличие вертолетов позволит реагировать на противоправную деятельность в самых отдаленных точках, где нет посадочных полос", – отметил Гончаров.
Готовность авиационной техники МВД / инфографика МВД Украины
Документирование правонарушений
По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, для документирования правонарушений, связанных с выборами, планируют привлечь 1200 усиленных следственно-оперативных групп. "С 12 октября по 1 ноября 2020 года весь личный состав полиции будет работать в усиленном варианте служебной деятельности", – добавил Клименко.
За месяц избирательной кампании количество составленных административных протоколов и начатых уголовных производств уже превышает в 12 и 18 раз соответственно аналогичные показатели во время парламентских выборов.