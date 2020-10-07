Міністерство внутрішніх справ планує залучити мобільні групи та авіацію під час виборів 25 жовтня 2020 року. Це зроблять для того, аби швидко реагувати на всі протиправні дії.

Найголовніше завдання відомства – забезпечити неупереджений контроль за дотриманням законодавства всіма учасниками виборчого процесу. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час наради, повідомили на сайті МВС України.

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За його словами, під час місцевих виборів буде залучено майже 140 тисяч правоохоронців.

"Передбачається залучення авіаційних підрозділів системи МВС для оперативного реагування на зміну обстановки", – зазначив Яровий.



Сили і засоби, залучені МВС упродовж виборів / Інфографіка МВС України

Захист правоохоронців

Оскільки виборчий процес відбувається в умовах пандемії COVID-19, особливу увагу приділяють засобам індивідуального захисту правоохоронців.

Ми залучатимемо резервні групи правоохоронців центрального апарату Нацполіції, курсантів ВНЗ та поліціянтів з обласних управлінь,

– додав Сергій Яровий.

Перший заступник міністра також сказав, що особовий склад повністю забезпечений засобами захисту. Але через особливості несення служби на сьогодні у системі МВС хворих на COVID-19 – 246 осіб за добу.

Залучення авіації

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров ствердив, що в регіонах створені оперативні резерви для реагування на виклики та загрози, які можуть відбутися в рамках проведення виборів.

Довідка. В Україні місцеві вибори пройдуть 25 жовтня 2020 року. Вони відбудуться на усій території країни, окрім окупованого Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

"Ми плануємо залучати всі наявні сили та засоби авіації системи МВС – літаки та гелікоптери. Наявність гелікоптерів дозволить реагувати на протиправну діяльність у найвіддаленіших точках, де немає посадкових смуг", – зазначив Гончаров.



Готовність авіаційної техніки МВС / Інфографіка МВС України

Документування правопорушень

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, для документування правопорушень, пов'язаних з виборами, планують залучити 1200 посилених слідчо-оперативних груп. "Від 12 жовтня до 1 листопада 2020 весь особовий склад поліції працюватиме в посиленому варіанті службової діяльності", – додав Клименко.

За місяць виборчої кампанії кількість складених адміністративних протоколів та розпочатих кримінальних проваджень вже перевищує в 12 та 18 разів відповідно аналогічні показники під час парламентських виборів.