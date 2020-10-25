Во время избирательного процесса в Ивано-Франковской области все члены УИК покинули свои рабочие места для того, чтобы сфотографироваться с кандидатом на должность мэра. В то же время члены участковых избирательных комиссий не обеспечены средствами индивидуальной защиты или не пользуются ими.

Соответствующая ситуация не будет влиять на волеизъявление граждан, но это указывает на то, как люди относятся к безопасности и болезни. Об этом в эфире 24 канала рассказала аналитик движения "Честно" Ирина Латыш.

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Также она рассказала, что на избирательных участках информационные плакаты размещены не в том порядке, который должен быть. Кандидаты в мэры должны вывесить соответствующие плакаты по алфавиту – согласно бюллетеням, отметила Латыш. На некоторых участках плакатов вообще нет, а на некоторых – эти плакаты складывают пачками, подчеркнула она.

В то же время наблюдатели зафиксировали, что люди выходят из кабинок и фотографируют свои бюллетени – это может означать, что человек потом отправляет фото этого бюллетеня и получает неправомерную выгоду за голос,

– рассказала аналитик движения "Честно".

По ее словам, фиксировали так называемые карусели с незаконным массовым свозом людей на автобусах для голосования – представители полиции занимаются этим делом.

Скрытая агитация

Ирина Латыш добавила, что в Киеве зафиксировано, что от благотворительного фонда экс-нардепа Третьякова на входе в участки в Святошинском районе избирателям раздают защитные маски. Это делают так называемые волонтеры, которые одеты в красные жилетки с надписью "Благотворительный фонд Третьякова", рассказала аналитик.

Люди раздают маски прямо возле участков, их координируют члены УИК. Виктория Муха, которая баллотируется в Святошинском районе, была руководителем фонда Третьякова до 2017 года, здесь есть косвенная агитация,

– сказала Ирина Латыш.

Согласно ее информации, девушка в маске с надписью "ЕС" пришла на один из участков именно в то время, когда там голосовал Порошенко вместе с семьей. По словам аналитика – это может быть скрытой агитацией.

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