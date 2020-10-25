Під час виборчого процесу на Івано-Франківщині усі члени ДВК покинули свої робочі місця для того, щоб сфотографуватися з кандидатом на посаду мера. Водночас члени дільничних виборчих комісій не забезпечені засобами індивідуального захиcту або не користуються ними.

Відповідна ситуація не буде впливати на волевиявлення громадян, але це вказує на те, як люди ставляться до безпеки та хвороби. Про це в ефірі 24 каналу розповіла аналітикиня руху "Чесно" Ірина Латиш.

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Також вона розповіла, що на виборчих дільницях інформаційні плакати розміщені не в тому порядку, який повинен бути. Кандидати в мери мали б вивісити відповідні плакати за алфавітом – відповідно до бюлетенів, зазначила Латиш. На деяких дільницях плакатів взагалі немає, а на деяких – ці плакати складають пачками, наголосила вона.

Водночас спостерігачі зафіксували, що люди виходять з кабінок і фотографують свої бюлетені – це може означати, що людина потім відправляє фото цього бюлетеня і отримує неправомірну вигоду за голосування,

– розповіла аналітикиня руху "Чесно".

За її словами, фіксували так звані каруселі з незаконним масовим звезенням людей на автобусах для голосування – представники поліції займаються цією справою.

Прихована агітація

Ірина Латиш додала, у Києві зафіксовано, що від благодійного фонду екснардепа Третьякова на вході у дільниці у Святошинському районі виборцям роздають захисні маски. Це роблять так звані волонтери, які одягнуті у червоні жилетки з написом "Благодійний фонд Третьякова", розповіла аналітикиня.

Люди роздають маски прямо біля дільниць, їх координують члени ДВК. Вікторія Муха, яка балотується у Святошинському районі, була керівником фонду Третьякова до 2017 року, тут є так звана непряма агітація,

– сказала Ірина Латиш.

Згідно з її інформацією, дівчина в масці з написом "ЄС" прийшла на одну з дільниць саме в той час, коли там голосував Порошенко разом з родиною. За словами аналітикині – це може бути прихованою агітацією.

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