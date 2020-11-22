В городе Дрогобыч, что на Львовщине, 22 ноября также второй раз выбирают городского голову. Там у одного из домов в центре города около сотни молодых людей. Они приехали на автобусах с львовской регистрацией и представились журналистами.

На место вызвали полицию, правоохранители уже проверили и установили личности молодых людей. Об этом сообщила Гражданская сеть ОПОРА.

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Что сказали молодые люди

Мужчины объяснили правоохранителям, что они якобы планируют охранять избирательные участки и представились журналистами. Чтобы доказать это, показали удостоверение издания "Новая пора". В государственном реестре печатных средств массовой информации и информационных агентств указано, что это медиа зарегистрировано в Запорожской области.

Видео, подтверждающее большое количество неизвестных людей в Дрогобыче, прислали ОПОРЕ анонимы.

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Справка. В воскресенье, 22 ноября, продолжается второй тур местных выборов в некоторых крупных городах Украины. В частности, выбирают городского голову Дрогобыча. За должность борются самовыдвиженец Андрей Веселый и действующий мэр города Тарас Кучма, который также является самовыдвиженцем.