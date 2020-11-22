У місті Дрогобич, що на Львівщині, 22 листопада також вдруге обирають міського голову. Там біля одного з будинків у центрі міста спостерігачі приблизно сотню молодиків. Вони приїхали на автобусах з львівською реєстрацією та представились журналістами.

На місце викликали поліцію, правоохоронці вже перевірили та встановили особи молодиків. Про це повідомила Громадянська мережа ОПОРА. Цікаво Другий тур виборів мера в містах України: яка явка виборців Що сказали молодики Чоловіки пояснили правоохоронцям, що вони нібито планують охороняти виборчі дільниці та представились журналістами. Аби доказати це, показали посвідчення видання "Нова пора". У державному реєстрі друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств зазначено, що це медіа зареєстроване у Запорізькій області. Відео, яке підтверджує велику кількість невідомих людей у Дрогобичі, надіслали ОПОРІ аноніми. У Дрогобич приїхали приблизно 100 чоловіків: відео Довідка. У неділю, 22 листопада, триває другий тур місцевих виборів у деяких великих містах України. Зокрема, обирають міського голову Дрогобича. За посаду борються самовисуванець Андрій Веселий та чинний мер міста Тарас Кучма, який також є самовисуванцем.