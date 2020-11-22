"Охороняти виборчі дільниці": у Дрогобич приїхали приблизно 100 невідомих молодиків
У місті Дрогобич, що на Львівщині, 22 листопада також вдруге обирають міського голову. Там біля одного з будинків у центрі міста спостерігачі приблизно сотню молодиків. Вони приїхали на автобусах з львівською реєстрацією та представились журналістами.
На місце викликали поліцію, правоохоронці вже перевірили та встановили особи молодиків. Про це повідомила Громадянська мережа ОПОРА.
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Що сказали молодики
Чоловіки пояснили правоохоронцям, що вони нібито планують охороняти виборчі дільниці та представились журналістами. Аби доказати це, показали посвідчення видання "Нова пора". У державному реєстрі друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств зазначено, що це медіа зареєстроване у Запорізькій області.
Відео, яке підтверджує велику кількість невідомих людей у Дрогобичі, надіслали ОПОРІ аноніми.
У Дрогобич приїхали приблизно 100 чоловіків: відео
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