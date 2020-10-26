В Центральной избирательной комиссии предполагают, что второй тур выборов мэров в отдельных городах может состояться не в ноябре, а в декабре. Все из-за возможных судебных исков и разбирательств, которые могут затянуться.

Если результаты выборов будут оспаривать в суде, то второй тур отложат еще на неделю. Об этом заявил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко на своей странице в фейсбук.

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Почему второй тур может состояться аж в декабре

Согласно календарному плану проведения местных выборов результаты должны быть установлены до 6 ноября.

А в соответствии с Избирательным кодексом в городах с более чем 75 тысячами избирателей, и где 25 октября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, второй тур выборов мэра должен быть назначен на воскресенье в пределах трехнедельного срока.

На установление результатов выборов в территориальных избирательных комиссий есть 12 дней.

Кто-то может установить их быстрее (результаты выборов – 24 канал). Поэтому дата второго тура не может быть одинаковой. Тем более, эти результаты могут быть обжалованы в суде,

– подчеркнули в ЦИК.

В таком случае дата второго тура выборов сместится до принятия решения судом. То есть второй тур может состояться в начале декабря, или и позже.

Где состоится второй тур голосования

Вероятнее всего именно во втором туре с мэрами будут определяться в:

Киеве;

Одессе;

Николаеве;

Львове;

Днепре;

Кривом Роге;

Ужгороде;

Черновцах;

Черкассах.

Главное о местных выборах в Украине можно прочитать по ссылке.



Итоги местных выборов 25 октября 2020 / Инфографика 24 канала