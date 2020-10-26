Второй тур в декабре: в ЦИК назвали причины переноса голосования в отдельных городах
В Центральной избирательной комиссии предполагают, что второй тур выборов мэров в отдельных городах может состояться не в ноябре, а в декабре. Все из-за возможных судебных исков и разбирательств, которые могут затянуться.
Если результаты выборов будут оспаривать в суде, то второй тур отложат еще на неделю. Об этом заявил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко на своей странице в фейсбук.
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Почему второй тур может состояться аж в декабре
- Согласно календарному плану проведения местных выборов результаты должны быть установлены до 6 ноября.
- А в соответствии с Избирательным кодексом в городах с более чем 75 тысячами избирателей, и где 25 октября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, второй тур выборов мэра должен быть назначен на воскресенье в пределах трехнедельного срока.
- На установление результатов выборов в территориальных избирательных комиссий есть 12 дней.
Кто-то может установить их быстрее (результаты выборов – 24 канал). Поэтому дата второго тура не может быть одинаковой. Тем более, эти результаты могут быть обжалованы в суде,
– подчеркнули в ЦИК.
В таком случае дата второго тура выборов сместится до принятия решения судом. То есть второй тур может состояться в начале декабря, или и позже.
Где состоится второй тур голосования
Вероятнее всего именно во втором туре с мэрами будут определяться в:
- Киеве;
- Одессе;
- Николаеве;
- Львове;
- Днепре;
- Кривом Роге;
- Ужгороде;
- Черновцах;
- Черкассах.
Итоги местных выборов 25 октября 2020 / Инфографика 24 канала