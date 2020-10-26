Другий тур у грудні: в ЦВК назвали причини перенесення голосування в окремих містах
У Центральній виборчій комісії припускають, що другий тур виборів мерів в окремих містах може відбутися не в листопаді, а в грудні. Все через можливі судові позови та розгляди, які можуть затягнутися.
Якщо результати виборів будуть оскаржувати в суді, то другий тур відкладуть ще на тиждень. Про це заявив прессекретар ЦВК Костянтин Хівренко на своїй фейсбук-сторінці.
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Чому другий тур може відбутися аж у грудні
- Згідно з календарним планом, проведення місцевих виборів результати повинні бути встановлені до 6 листопада.
- А згідно з Виборчим кодексом у містах з понад 75 тисячами виборців, де 25 жовтня жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів, другий тур виборів мера має бути призначений на неділю в межах трьохтижневого терміну.
- На встановлення результатів виборів у територіальних виборчих комісій є 12 днів.
Хтось може встановити їх швидше (результати виборів, – 24 канал). Тому дата другого туру не може бути однаковою. Тим паче, ці результати можуть бути оскаржені в суді,
– наголосили в ЦВК.
В такому випадку дата другого туру виборів зміститься до прийняття рішення судом. Тобто другий тур може відбутися на початку грудня, або й пізніше.
Де відбудеться другий тур голосування
Найімовірніше саме у другому турі з мерами визначатимуться у:
- Києві;
- Одесі;
- Миколаєві;
- Львові;
- Дніпрі;
- Кривому Розі;
- Ужгороді;
- Чернівцях;
- Черкасах.
Підсумки місцевих виборів 25 жовтня 2020 / Інфографіка 24 каналу