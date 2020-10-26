У Центральній виборчій комісії припускають, що другий тур виборів мерів в окремих містах може відбутися не в листопаді, а в грудні. Все через можливі судові позови та розгляди, які можуть затягнутися.

Якщо результати виборів будуть оскаржувати в суді, то другий тур відкладуть ще на тиждень. Про це заявив прессекретар ЦВК Костянтин Хівренко на своїй фейсбук-сторінці.

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Чому другий тур може відбутися аж у грудні

Згідно з календарним планом, проведення місцевих виборів результати повинні бути встановлені до 6 листопада.

А згідно з Виборчим кодексом у містах з понад 75 тисячами виборців, де 25 жовтня жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів, другий тур виборів мера має бути призначений на неділю в межах трьохтижневого терміну.

На встановлення результатів виборів у територіальних виборчих комісій є 12 днів.

Хтось може встановити їх швидше (результати виборів, – 24 канал). Тому дата другого туру не може бути однаковою. Тим паче, ці результати можуть бути оскаржені в суді,

– наголосили в ЦВК.

В такому випадку дата другого туру виборів зміститься до прийняття рішення судом. Тобто другий тур може відбутися на початку грудня, або й пізніше.

Де відбудеться другий тур голосування

Найімовірніше саме у другому турі з мерами визначатимуться у:

Києві;

Одесі;

Миколаєві;

Львові;

Дніпрі;

Кривому Розі;

Ужгороді;

Чернівцях;

Черкасах.

Головне про місцеві вибори в Україні можна прочитати за посиланням.



Підсумки місцевих виборів 25 жовтня 2020 / Інфографіка 24 каналу