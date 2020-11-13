Перед вторым туром выборов с 25 октября по 7 ноября политические партии и кандидаты разместили больше 4 тысяч рекламных сообщений в социальной сети фейсбук. Их общая стоимость составляет 144 тысячи долларов.

Больше всего денег потратили политические партии. Об этом сообщила гражданская сеть ОПОРА.

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Примерно 30 политических сил потратили свыше 34 тысяч долларов, а это более 900 тысяч гривен, на 857 рекламных сообщений.

Партии, которые потратили больше всего

"Слуга народа" – более 8 тысяч долларов за 89 сообщений;

за 89 сообщений; "За майбутнє" – более 6 тысяч долларов за 164 сообщения;

за 164 сообщения; "Европейская солидарность" – 3,7 тысячи долларов за 122 рекламных поста.

Кандидат, который потратил больше всех

Больше всего средств на рекламу с 25 октября по 7 ноября потратил кандидат на должность городского главы Львова от "Европейской солидарности" Олег Синютка – 3 625 долларов.

Подробнее о втором туре голосования – читайте здесь.



Где состоится второй тур выборов мэра / Инфографика 24 канала