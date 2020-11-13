Перед другим туром виборів з 25 жовтня до 7 листопада політичні партії та кандидати розмістили понад 4 тисячі рекламних дописів у соціальній мережі фейсбук. Їх загальна вартість становить 144 тисячі доларів.

Найбільше грошей витратили політичні партії. Про це повідомила громадянська мережа ОПОРА. До слова Де відбудеться 2 тур виборів 15 листопада: список Приблизно 30 політичних сил витратили понад 34 тисячі доларів, а це понад 900 тисяч гривень, на 857 рекламних дописів. Партії, які витратили найбільше "Слуга народу" – понад 8 тисяч доларів за 89 дописів;

за 89 дописів; "За майбутнє" – понад 6 тисяч доларів за 164 дописів;

за 164 дописів; "Європейська солідарність" – 3,7 тисячі доларів за 122 рекламних пости. Кандидат, який витратив найбільше Найбільше коштів на рекламу з 25 жовтня по 7 листопада витратив кандидат на посаду міського голови Львова від "Європейської солідарності" Олег Синютка – 3 625 доларів. Детальніше про другий тур голосування – читайте тут.

Де відбудеться другий тур виборів мера / Інфографіка 24 каналу