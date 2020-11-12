Во втором туре голосования на местных выборах готовы принять участие 43,5% украинцев. В то же время 9,6% населения точно не придут на голосование за мэра города.

25,9% украинцев думают, что скорее всего придут на выборы, а 12,2% склоняются к противоположному мнению. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования центра "Социс".

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За кого будут голосовать люди

Среди тех, кто будет голосовать во втором туре, 46,7% отдадут свой голос за действующего мэра города.

Вместе с тем 38,5% опрошенных на кресле мэра хотят видеть нового кандидата.

Заметим, по результатам исследования, 56,5% населения не ожидают, что местные выборы как-то повлияют на их жизнь. В то же время каждый четвертый надеется на лучшие изменения.



Где состоится второй тур выборов мэра / Инфографика 24 канала

Обратите внимание! Второй тур выборов состоится в тех городах, где во время первого голосования ни один из кандидатов на пост мэра не набрал более 50% голосов избирателей. 15 ноября за мэрское кресло будут соревноваться в 6 городах Украины, а 22 ноября – в 10. В частности, второй тур выборов проведут во Львове, Одессе, Николаеве, Ужгороде, Днепре и других городах. Подробнее о повторном голосовании – читайте здесь.