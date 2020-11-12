Во втором туре выборов примут участие 43,5% украинцев: результаты опроса
Во втором туре голосования на местных выборах готовы принять участие 43,5% украинцев. В то же время 9,6% населения точно не придут на голосование за мэра города.
25,9% украинцев думают, что скорее всего придут на выборы, а 12,2% склоняются к противоположному мнению. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования центра "Социс".
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За кого будут голосовать люди
- Среди тех, кто будет голосовать во втором туре, 46,7% отдадут свой голос за действующего мэра города.
- Вместе с тем 38,5% опрошенных на кресле мэра хотят видеть нового кандидата.
Заметим, по результатам исследования, 56,5% населения не ожидают, что местные выборы как-то повлияют на их жизнь. В то же время каждый четвертый надеется на лучшие изменения.
Где состоится второй тур выборов мэра / Инфографика 24 канала
Что известно об опросе "Социс"Полевой этап опроса проводили в течение 28 октября – 2 ноября. В нем приняли участие 2 000 населения, проживающих на всей территории Украины, кроме оккупированных Донецка и Луганска. Опрос осуществляли по телефону.
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