У другому турі голосування на місцевих виборах готові взяти участь 43,5% українців. Водночас 9,6% населення точно не прийдуть на голосування за мера міста.

25,9% українців думають, що швидше за все прийдуть на вибори, натомість 12,2% схиляються до протилежної думки. Про це свідчать результати соціологічного дослідження центру "Соціс".

Цікаво "Слуга народу" та "Європейська Солідарність" лідирують: свіжий рейтинг партій

За кого голосуватимуть люди

Серед тих, що голосуватимуть у другому турі, 46,7% віддадуть свій голос за чинного мера міста.

Натомість 38,5% опитаних на кріслі мера хочуть бачити нового кандидата.

Зауважимо, за результатами дослідження, 56,5% населення не очікують, що місцеві вибори якось вплинуть на їхнє життя. Водночас кожен четвертий сподівається на кращі зміни.

Зверніть увагу! Другий тур виборів відбудеться у тих містах, де під час першого голосування жоден з кандидатів на посаду мера не набрав понад 50% голосів виборців. 15 листопада за мерське крісло змагатимуться у 6 містах України, а 22 листопада – у 10. Зокрема, другий тур виборів проведуть у Львові, Одесі, Миколаєві, Ужгороді, Дніпрі та інших містах. Детальніше про повторне голосування – читайте тут.