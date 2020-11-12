У другому турі виборів візьмуть участь 43,5% українців: результати опитування
У другому турі голосування на місцевих виборах готові взяти участь 43,5% українців. Водночас 9,6% населення точно не прийдуть на голосування за мера міста.
25,9% українців думають, що швидше за все прийдуть на вибори, натомість 12,2% схиляються до протилежної думки. Про це свідчать результати соціологічного дослідження центру "Соціс".
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За кого голосуватимуть люди
- Серед тих, що голосуватимуть у другому турі, 46,7% віддадуть свій голос за чинного мера міста.
- Натомість 38,5% опитаних на кріслі мера хочуть бачити нового кандидата.
Зауважимо, за результатами дослідження, 56,5% населення не очікують, що місцеві вибори якось вплинуть на їхнє життя. Водночас кожен четвертий сподівається на кращі зміни.
Що відомо про опитування "Соціс"Польовий етап опитування проводили впродовж 28 жовтня – 2 листопада. У ньому взяли участь 2 000 населення, які проживають на всій території України, окрім окупованих Донецька та Луганська. Опитування здійснювали телефоном.
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