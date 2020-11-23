Голосование во втором туре выборов мэров 22 ноября в ряде городов состоялось в соответствии с демократическими стандартами. Однако в 5 городах Украины применяли технологии, направленные на подкуп избирателей.

Что известно о подкупе избирателей

Технологии подкупа избирателей выросли по сравнению с первым туром выборов и – с голосованием 15 ноября. Об этом заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, сообщает Интерфакс-Украина.

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Количество фактов и масштабы технологий подкупа значительно выросли по сравнению с первым туром выборов и – с голосованием 15 ноября. При условии низкой явки технология подкупа и активизации своих электоральных групп в значительной мере усиливается,

– пояснил Кошель.

В Днепре создали вайбер-группу под названием "Подработка выборы в Днепре". Там избирателям предлагали 1,5 тысячи гривен за их голос. Люди должны были оставить свои паспортные данные. На день выборов, 22 ноября, эта группа насчитывала почти 25 тысяч участников.

Другие нарушения на выборах

Наблюдатели КИУ отмечали массовое фотографирование избирательных бюллетеней и подвоз избирателей на участки, в частности с помощью частного автотранспорта. Только в Черкассах зафиксировали около 10 таких фактов.

Кроме того, Кошель обратил внимание на большую проблему с противоэпидемическими мерами на избирательных участках.

У меня складывается впечатление, что Минздрав самоизолировался от выборов. Он не сделал ничего ни в плане рекомендаций накануне второго тура, ни в плане практических действий, чтобы участки были должным образом обеспечены,

– добавил глава КИУ.

Обратите внимание! 22 ноября второй тур выборов мэра состоялся в 11 городах – Днепре, Николаеве, Львове, Полтаве, Ровно, Черкассах, Ужгороде, Славянске, Бердянске, Дрогобыче и Никополе. Подробнее о нарушениях на выборах – читайте здесь.