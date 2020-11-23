Голосування у другому турі виборів мерів 22 листопада у низці міст відбулося відповідно до демократичних стандартів. Однак у 5 містах України застосовували технології, спрямовані на підкуп виборців.

Що відомо про підкуп виборців

Технології підкупу виборців зросли у порівнянні з першим туром виборів та з голосуванням 15 листопада. Про це заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Цікаво У день 2 туру виборів у Дніпрі біля однієї з дільниць сталася стрілянина

Кількість фактів і масштаби технологій підкупу значно зросли у порівнянні з першим туром виборів і – з голосуванням 15 листопада. За умови низької явки технологія підкупу і активізації своїх електоральних груп значною мірою посилюється,

– пояснив Кошель.

У Дніпрі створили вайбер-групу під назвою "Підробіток вибори у Дніпрі". Там виборцям пропонували 1,5 тисячі гривень за їхній голос. Люди натомість мали залишити свої паспортні дані. На день виборів, 22 листопада, ця група налічувала майже 25 тисяч учасників.

Інші порушення на виборах

Спостерігачі КВУ відзначали масове фотографування виборчих бюлетенів та підвіз виборців на дільниці, зокрема за допомогою приватного автотранспорту. Тільки в Черкасах зафіксували близько 10 таких фактів.

Крім того, Кошель звернув увагу на велику проблему з протиепідемічними заходами на виборчих дільницях.

У мене складається враження, що МОЗ самоізолювався від виборів. Воно не зробило нічого ні в плані рекомендацій напередодні другого туру, ні в плані практичних дій, щоб ділянки були належно забезпечені,

– додав голова КВУ.

Зверніть увагу! 22 листопада другий тур виборів мера відбувся в 11 містах – Дніпрі, Миколаєві, Львові, Полтаві, Рівному, Черкасах, Ужгороді, Слов'янську, Бердянську, Дрогобичі та Нікополі. Детальніше про порушення на виборах – читайте тут.