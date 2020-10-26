На місцевих виборах в Україні дехто з виборців голосував і за тих, кого не було у виборчих списках. Серед них і президент Росії Володимир Путін та партія "Єдина Росія".

Бюлетень з "голосуванням" за такого "кандидата" та "партію" виявили в Чернігові. Його фотографію опублікував у фейсбуці кандидат в депутати міськради Ігор Полуян. До теми: Чернігів: чинний мер за даними екзитполу має підтримку у 85% – усі результати Вибори в Чернігові: головне За даними екзитполу, мерські перегони в Чернігові виграв чинний міський голова Владислав Атрошенко. За попередніми даними, у нього 85% голосів виборців.

Його ж партія "Рідний дім" буде мати й більшість у міській раді. Вона набрала 68,5% голосів.

Загалом до міськради може пройти п'ять партій. Окрім "Рідний дім", це також "Слуга народу" (7,2% голосів), ОПЗЖ (5%), "Європейська Солідарність" (5%) та "Наш край" (5%). Однак щодо останньої партії, то в неї поки трохи менше, аніж 5%, і вона може й не подолати прохідний бар'єр.