Чернигов: действующий мэр по данным экзит-пола имеет поддержку 85% – все результаты
Владислав Атрошенко вряд ли будет иметь конкурентов на выборах мэра в Чернигове, ведь, как показали экзит-полы, у него высокий уровень поддержки горожан – 85%. Какова ситуация с выборами депутатов городского совета Чернигова – читайте в статье.
Самый северный областной центр Украины на местных выборах 2020 года удивил высоким уровнем доверия к действующему мэру. У Владислава Атрошенко, как заметил 24 канал, может быть более 85% голосов избирателей.
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Данные экзит-пола организации "Лига избирателей" (по заказу партии "Родной дом")
Безусловным лидером является:
- Владислав Атрошенко (действующий мэр, "Родной дом") – 85%
Второе и третье место:
- Юрий Тарасовец ("Слуга народа") – 3,5%,
- Александр Соколов ("Наш край") – 3,4%
Остальные кандидаты не набрали и 3%.
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Экзит-пол от "Лиги избирателей" по заказу партии "Родной дом"
- "Родной дом" – 68,5%
- "Слуга народа" – 7,2% голосов
- ОПЗЖ – 5%
- "Европейская Солидарность" – 5%
- "Наш край" – не менее 5%
Иными словами, 5 партий преодолевают необходимый для представления в горсовете барьер в 5%, но более двух третей голосов приобретает партия действующего мэра "Родной дом".