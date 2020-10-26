Владислав Атрошенко вряд ли будет иметь конкурентов на выборах мэра в Чернигове, ведь, как показали экзит-полы, у него высокий уровень поддержки горожан – 85%. Какова ситуация с выборами депутатов городского совета Чернигова – читайте в статье.

Самый северный областной центр Украины на местных выборах 2020 года удивил высоким уровнем доверия к действующему мэру. У Владислава Атрошенко, как заметил 24 канал , может быть более 85% голосов избирателей. К теме Как проголосовали на местных выборах в крупных городах Украины: результаты экзит-полов Кто станет мэром Чернигова Данные экзит-пола организации "Лига избирателей" (по заказу партии "Родной дом") Безусловным лидером является: Владислав Атрошенко (действующий мэр, "Родной дом") – 85% Второе и третье место: Юрий Тарасовец ("Слуга народа") – 3,5%,

Александр Соколов ("Наш край") – 3,4% Остальные кандидаты не набрали и 3%. Черниговский городской совет: какие партии туда попадут Экзит-пол от "Лиги избирателей" по заказу партии "Родной дом" "Родной дом" – 68,5%

"Слуга народа" – 7,2% голосов

ОПЗЖ – 5%

"Европейская Солидарность" – 5%

"Наш край" – не менее 5% Иными словами, 5 партий преодолевают необходимый для представления в горсовете барьер в 5%, но более двух третей голосов приобретает партия действующего мэра "Родной дом". Похожая ситуация, к слову, например, в Тернополе: действующий мэр Сергей Надал имеет поддержку более чем 72%, а партия "Свобода", которую он представляет – почти 44%.