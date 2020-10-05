За дотриманням маскового режиму на виборчих дільницях у день голосування 25 жовтня спостерігатимуть як правоохоронці, так і члени комісій та представники місцевої влади.

Про це розповів глава Нацполіції України Ігор Клименко в інтерв’ю "РБК-Україна".

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Він підтвердив, що перевірка маскового режиму на дільницях 25 жовтня справді відбуватиметься. Втім, водночас підтвердив: людей без масок теж допускатимуть до голосування.

Клименко пояснив, що ніхто не виводитиме таких людей за межі дільниці, але з ними будуть проводити роз’яснювальні бесіди.

Ми працюємо виключно на профілактику. Останні пів року показали, що ми досягаємо більшого, коли просто пояснюємо громадянам, що треба дотримуватись певних правил,

– зауважив глава Нацполіції.

Зверніть увагу! На виборчих дільницях будуть антисептики, а також розмітка для соціального дистанціювання громадян. Людей також просять приходити у масках та за можливості приносити із собою ручку, якою вони збираються робити відмітки у бюлетенях.



Місцеві вибори в Україні: календар / Інфографіка 24 каналу

Річ у тім, що місцеві вибори в Україні відбуваються в розпал пандемії коронавірусу. Наразі в державі фіксують стрімке поширення COVID-19 та зростання кількості госпіталізованих.