Працюватимуть на профілактику: у поліції пояснили, що робитимуть із виборцями без масок
За дотриманням маскового режиму на виборчих дільницях у день голосування 25 жовтня спостерігатимуть як правоохоронці, так і члени комісій та представники місцевої влади.
Про це розповів глава Нацполіції України Ігор Клименко в інтерв’ю "РБК-Україна".
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Він підтвердив, що перевірка маскового режиму на дільницях 25 жовтня справді відбуватиметься. Втім, водночас підтвердив: людей без масок теж допускатимуть до голосування.
Клименко пояснив, що ніхто не виводитиме таких людей за межі дільниці, але з ними будуть проводити роз’яснювальні бесіди.
Ми працюємо виключно на профілактику. Останні пів року показали, що ми досягаємо більшого, коли просто пояснюємо громадянам, що треба дотримуватись певних правил,
– зауважив глава Нацполіції.
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Річ у тім, що місцеві вибори в Україні відбуваються в розпал пандемії коронавірусу. Наразі в державі фіксують стрімке поширення COVID-19 та зростання кількості госпіталізованих.