Местные выборы 25 октября пройдут по новому принципу. Избиратели будут голосовать за кандидата по открытым списком. Затем в специальное окошко придется вписывать номер кандидата.

Образец нового бюллетеня, по которому украинцы будут голосовать уже 25 октября, опубликовал в своем телеграмм-канале нардеп Александр Качура.

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Заместитель председателя профильного комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура также сообщил, что комитет утвердил изменения к избирательному кодексу.

Каким будет новый бюллетень

Теперь в бюллетене на местных выборах необходимо указать не только партию, которой гражданин симпатизирует, но и рядом в трафарет внести номер того или иного кандидата от этой политсилы. Таким образом, ожидается, что в местных советах окажутся политики с наиболее высоким уровнем доверия.

Образец бюллетеня для местных выборов 2020 / Изображение с телеграм-канала Александра Качуры

Что известно о новом избирательном кодексе