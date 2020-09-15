Выборы 2020 состоятся по открытым спискам: как будет выглядеть новый бюллетень
Местные выборы 25 октября пройдут по новому принципу. Избиратели будут голосовать за кандидата по открытым списком. Затем в специальное окошко придется вписывать номер кандидата.
Образец нового бюллетеня, по которому украинцы будут голосовать уже 25 октября, опубликовал в своем телеграмм-канале нардеп Александр Качура.
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Заместитель председателя профильного комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура также сообщил, что комитет утвердил изменения к избирательному кодексу.
Каким будет новый бюллетень
Теперь в бюллетене на местных выборах необходимо указать не только партию, которой гражданин симпатизирует, но и рядом в трафарет внести номер того или иного кандидата от этой политсилы. Таким образом, ожидается, что в местных советах окажутся политики с наиболее высоким уровнем доверия.
Образец бюллетеня для местных выборов 2020 / Изображение с телеграм-канала Александра Качуры
Что известно о новом избирательном кодексе
- Проект Избирательного кодекса украины (№ 3112-1) принят в первом чтении еще 7 ноября 2017 года.
- Этим документом, предлагается применить избирательную систему, которая позволяет персонифицировать голосования – так называемые "открытые" списки кандидатов.
- С 6 июня Рада рассматривала поправки к Избирательному кодексу, которых насчитывалось 4568. Во втором чтении Рада предыдущего созыва его одобрила в июле 2019 года.
- Владимир Зеленский 14 сентября наложил вето на законопроект об изменениях в Избирательный кодекс и направил свои правки.
- 19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс в целом с учетом предложений президента Владимира Зеленского, которые предполагают "открытые" региональные списки кандидатов в народные депутаты от партий.