Местные выборы 25 октября были конкурентными и в целом состоялись демократически и в соответствии с украинскими законами. Однако во время проведения голосования зафиксировали немало нарушений.

Каждая избирательная кампания была уникальной. Об этом во время брифинга рассказала глава гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, сообщает 24 канал.

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В целом гражданская сеть ОПОРА определяет, что эти выборы были очень конкурентными и прошли преимущественно в соответствии с законодательством Украины,

– подчеркнула Айвазовская.

Что сказала Айвазовская

ОПОРА зафиксировала немало нарушений.

Большинство из них были вызваны незаконной агитацией в социальных сетях и во время голосования.

По словам Айвазовской, некоторых нарушений, в частности, процедурных, можно было бы избежать, если бы Кабмин принял изменения в Избирательный кодекс.

Айвазовская подчеркнула, что во время этих выборов правоохранители должным образом реагировали на сообщения независимых наблюдателей.

По состоянию на 25 октября открыто 159 уголовных производств из-за нарушения избирательного процесса.

Что сказали в Комитете избирателей Украины

В Комитете избирателей Украины на брифинге рассказали, что выборы в Украине проходили честно и демократично.

День голосования на местных выборах соответствовал демократическим стандартам честных и демократических выборов,

– сказали в КИУ.

Зафиксированные нарушения не имели существенного влияния на ход голосования.

Во время выборов 25 октября КИУ зафиксировал такие нарушения:

прямой и косвенный подкуп избирателей;

попытки фальсификаций результатов голосования;

наличие "избирательных туристов".