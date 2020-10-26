Місцеві вибори 25 жовтня були конкурентними і загалом відбулися демократично та відповідно до українських законів. Однак під час проведення голосування зафіксували чимало порушень.

Кожна виборча кампанія була унікальною. Про це під час брифінгу розповіла очільниця громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, повідомляє 24 канал.

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В цілому громадянська мережа ОПОРА визначає, що ці вибори були дуже конкурентними, і відбулися переважно у відповідності до законодавства України,

– наголосила Айвазовська.

Що сказала Айвазовська

ОПОРА зафіксувала чимало порушень.

Більшість із них були спричинені незаконною агітацією у соціальних мережах та під час голосування.

За словами Айвазовської, деяких порушень, зокрема, процедурних, можна було б уникнути, якби парламент прийняв зміни до виборчого кодексу.

Айвазовська наголосила, що під час цих виборів правоохоронці належно реагували на повідомлення незалежних спостерігачів.

Станом на 25 жовтня відкрито 159 кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу.

Що сказали у Комітеті виборців України

У Комітеті виборців України на брифінгу розповіли, що вибори в Україні відбувалися чесно та демократично.

День голосування на місцевих виборах відповідав демократичним стандартам чесних і демократичних виборів,

– сказали в КВУ.

Зафіксовані порушення не мали суттєвого впливу на перебіг голосування.

Під час виборів 25 жовтня КВУ зафіксував такі порушення:

прямий та непрямий підкуп виборців;

спроби фальсифікацій результатів голосування;

наявність "виборчих туристів".