Центральная избирательная комиссия утвердила порядок определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства. По подсчетам ЦИК, таких избирателей пока в Украине более миллиона человек.

Соответственно, ранее их избирательное право гражданина Украины не могло быть реализованным. Как сообщает пресс-служба ЦИК, изменения вступят в силу 1 июля 2020 года.

Тем временем В Украине не хватает миллиарда на местные выборы

Порядок предусматривает, что орган ведения Государственного реестра избирателей может определить избирательный адрес гражданина, не имеющего зарегистрированного места регистрации по месту его фактического проживания. Сейчас таких лиц, отмечают в ЦИК, более миллиона в Украине.

Что должен сделать избиратель без прописки

Избирателю, который не имеет прописки, необходимо обратиться в орган ведения ДРВ по месту фактического проживания с заявлением:

о включении в ДРВ – в случае если совершеннолетний гражданин обнаружил, что его не включили в него;

об изменении избирательного адреса – в случае, если запись об избирателе содержится в ДРВ, но он выбыл из зарегистрированного места жительства.

Такое заявление можно подать как в бумажной, так и в электронной форме. Заявление в бумажной форме может подать также уполномоченное лицо. Эта нововведение позволит воспользоваться этой процедурой лицам с инвалидностью.

Заявление в электронной форме подается с применением электронной подписи избирателя.

В ЦИК подчеркивают, заявление можно подавать в период между и в первые пять дней избирательного процесса. Вместе с тем, избиратель, которому органом ведения ДРВ уже был определен избирательный адрес по фактическому месту его жительства, может обратиться с новым заявлением об очередной смене не ранее чем через 180 дней после внесения первого в ДРВ.

Когда будут ближайшие выборы?

Следующие в Украине – местные выборы. Они должны пройти 25 октября 2020 года. В этот день будут избирать депутатов и глав городских, районных, сельских и поселковых советов. Несмотря на пандемию коронавируса, их решили не переносить.



Выборы пока не планируют проводить только на временно оккупированных территориях.