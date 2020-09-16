Центральна виборча комісія затвердила порядок визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання. За підрахунками ЦВК таких виборців наразі в Україні понад мільйон осіб.

Відповідно, раніше їхнє виборче право громадянина України не могло бути реалізованим. Як повідомляє пресслужба ЦВК, зміни наберуть чинності 1 липня 2020 року.

Тим часом В Україні бракує мільярда на місцеві вибори

Порядок передбачає, що орган ведення Державного реєстру виборців може визначити виборчу адресу громадянина, який не має зареєстрованого місця реєстрації, за місцем його фактичного проживання. Наразі таких осіб, зазначають у ЦВК, понад мільйон в Україні.

Що має зробити виборець без прописки

Виборцю, який немає прописки, необхідно звернутися до органу ведення ДРВ за місцем свого фактичного проживання із заявою:

щодо включення до ДРВ – у разі якщо повнолітній громадянин виявив, що його не включено до нього;

щодо зміни виборчої адреси – у разі, якщо запис про виборця міститься у ДРВ, але він вибув із зареєстрованого місця проживання.

Таку заяву можна подати як у паперовій, так і в електронній формі. Заяву в паперовій формі може подати також уповноважена особа. Ця нововведення дозволить скористатися цією процедурою особам з інвалідністю.

Заява в електронній формі подається із застосуванням електронного підпису виборця.

У ЦВК підкреслюють, заяви можна подавати у міжвиборчий період та у перші п’ять днів виборчого процесу. Разом з тим, виборець, якому органом ведення ДРВ вже було визначено виборчу адресу за фактичним місцем його проживання, може звернутися із новою заявою щодо чергової зміни не раніше ніж через 180 днів після внесення першої до ДРВ.

Коли будуть найближчі вибори?Наступні в Україні – місцеві вибори. Вони мають пройти 25 жовтня 2020 року. В цей день обиратимуть депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад. Незважаючи на пандемію коронавірусу, їх вирішили не переносити.



Вибори поки не планують проводити лише на тимчасово окупованих територіях.