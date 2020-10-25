В Офисе Президента отметили, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма обязательно состоятся. Это станет возможным только после создания там безопасных условий и вывода российских войск.

Сейчас на этих оккупированных территориях невозможно провести действительно демократические выборы. Такое заявление опубликовала пресс-служба Офиса Президента.

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Обращение ОП к украинцам, находящимся в оккупированном Крыму и на Донбассе

У Зеленского заверили, что Украина обязательно вернет конституционный порядок во все сейчас неподконтрольные Украине районы Донецкой и Луганской областей, Автономную Республику Крым и город Севастополь.

Демократия и возможность честным и законным способом выбирать себе власть является одним из величайших достижений человечества,

– говорится в заявлении Офиса Президента.

В то же время там отметили, что это станет возможным только после:

полной деоккупации,

восстановления безопасных условий для жизни и политической работы,

после вывода с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований и сил государства-агрессора.

Там также добавили, что ситуация с безопасностью и профессиональная организация избирательной процедуры позволила провести местные выборы в тех общинах на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, где их было возможно вполне безопасно организовать.

Где на Донбассе выборы все же состоялись

В августе 2020 года Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно их провести.

Среди них оказались не только оккупированные и прифронтовые территории, но и отдаленные от зоны боевых действий, где раньше выборы и президента, и парламента проводили.

Говорится о 10 общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и о 8 общинах Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Обратите внимание! Ранее Россия требовала, чтобы сначала на Донбассе провели выборы, а потом она передаст Украине контроль над границей. Однако Украина на это не согласилась. Власти требовали, чтобы Россия сначала убрала войска и гарантировала безопасность в регионе. Ведь, если Россия будет контролировать границу, то выборы не будут демократичными.



Добавим, что в пункте 4 постановления Рады о назначении местных выборов в 2020 году отмечено, что в Донецке и Луганске выборы невозможны, пока там продолжается война.



Карта оккупированной территории Украины / Инфографика 24 канала