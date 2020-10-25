Выборы на Донбассе и в Крыму пройдут: в Офисе Президента назвали необходимые условия
В Офисе Президента отметили, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма обязательно состоятся. Это станет возможным только после создания там безопасных условий и вывода российских войск.
Сейчас на этих оккупированных территориях невозможно провести действительно демократические выборы. Такое заявление опубликовала пресс-служба Офиса Президента.
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Обращение ОП к украинцам, находящимся в оккупированном Крыму и на Донбассе
У Зеленского заверили, что Украина обязательно вернет конституционный порядок во все сейчас неподконтрольные Украине районы Донецкой и Луганской областей, Автономную Республику Крым и город Севастополь.
Демократия и возможность честным и законным способом выбирать себе власть является одним из величайших достижений человечества,
– говорится в заявлении Офиса Президента.
В то же время там отметили, что это станет возможным только после:
- полной деоккупации,
- восстановления безопасных условий для жизни и политической работы,
- после вывода с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований и сил государства-агрессора.
Там также добавили, что ситуация с безопасностью и профессиональная организация избирательной процедуры позволила провести местные выборы в тех общинах на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, где их было возможно вполне безопасно организовать.
Где на Донбассе выборы все же состоялись
- В августе 2020 года Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно их провести.
- Среди них оказались не только оккупированные и прифронтовые территории, но и отдаленные от зоны боевых действий, где раньше выборы и президента, и парламента проводили.
- Говорится о 10 общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и о 8 общинах Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.
Карта оккупированной территории Украины / Инфографика 24 канала