Вибори на Донбасі і в Криму відбудуться: в Офісі Президента назвали необхідні умови
В Офісі Президента наголосили, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму обов'язково відбудуться. Це стане можливим лише після створення там безпечних умов і виведення російських військ.
Наразі на цих окупованих територіях неможливо провести дійсно демократичні вибори. Таку заяву опублікувала пресслужба Офісу Президента.
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Звернення ОП до українців, які перебувають в окупованому Криму та на Донбасі
У Зеленського запевнили, що Україна обов'язково поверне конституційний порядок в усі нині непідконтрольні Україні райони Донецької і Луганської областей, Автономну Республіку Крим та місто Севастополь.
Демократія і можливість чесним і законним способом вибирати собі владу є одним з найбільших досягнень людства,
– мовиться в заяві Офісу Президента.
Водночас там зазначили, що це стане можливим лише після:
- повної деокупації,
- відновлення безпечних умов для життя і політичної роботи,
- після виведення з території України всіх незаконних збройних формувань і сил держави-агресора.
Там також додали, що ситуація з безпекою і професійна організація виборчої процедури дозволила провести місцеві вибори в тих громадах на підконтрольній України території Донецької та Луганської областей, де їх було можливо цілком безпечно організувати.
Де на Донбасі вибори все ж відбулися
- У серпні 2020 року Центральна виборча комісія визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо їх провести.
- Серед них опинилися не лише окуповані і прифронтові території, а й віддалені від зони бойових дій, де раніше вибори та президента, і парламенту проводили.
- Мовиться про 10 громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та про 8 громад Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.