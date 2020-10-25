В Офісі Президента наголосили, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму обов'язково відбудуться. Це стане можливим лише після створення там безпечних умов і виведення російських військ.

Наразі на цих окупованих територіях неможливо провести дійсно демократичні вибори. Таку заяву опублікувала пресслужба Офісу Президента.

До теми Новий шанс почути голос Донбасу: вибори 2020 на Донеччині

Звернення ОП до українців, які перебувають в окупованому Криму та на Донбасі

У Зеленського запевнили, що Україна обов'язково поверне конституційний порядок в усі нині непідконтрольні Україні райони Донецької і Луганської областей, Автономну Республіку Крим та місто Севастополь.

Демократія і можливість чесним і законним способом вибирати собі владу є одним з найбільших досягнень людства,

– мовиться в заяві Офісу Президента.

Водночас там зазначили, що це стане можливим лише після:

повної деокупації,

відновлення безпечних умов для життя і політичної роботи,

після виведення з території України всіх незаконних збройних формувань і сил держави-агресора.

Там також додали, що ситуація з безпекою і професійна організація виборчої процедури дозволила провести місцеві вибори в тих громадах на підконтрольній України території Донецької та Луганської областей, де їх було можливо цілком безпечно організувати.

Де на Донбасі вибори все ж відбулися

У серпні 2020 року Центральна виборча комісія визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо їх провести.

Серед них опинилися не лише окуповані і прифронтові території, а й віддалені від зони бойових дій, де раніше вибори та президента, і парламенту проводили.

Мовиться про 10 громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та про 8 громад Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Зверніть увагу! Раніше Росія вимагала, щоб спершу на Донбасі провести вибори, а тоді вона передасть Україні контроль над кордоном. Однак Україна на це не погодилась. Влада вимагала, щоб Росія спершу прибрала війська та гарантувала безпеку в регіоні. Адже, якщо Росія контролюватиме кордон, то вибори не будуть демократичними.



Додамо, що у пункті 4 постанови Ради про призначення місцевих виборів у 2020 році зазначено, що в Донецьку і Луганську вибори неможливі, поки там триває війна.



Карта окупованої території України / Інфографіка 24 канал