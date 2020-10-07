Местные выборы в Харькове: рейтинг партий и кандидатов в мэры
Уже 25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы. Выбирать на них, в частности, будут Харьковского городского голову. Также состоится голосование за места в Харьковском облсовете. Рейтинги кандидатов на должность мэра Харькова и партий – в материале 24 канала.
Кого харьковчане хотели бы видеть своим мэром
Сейчас наибольший рейтинг среди всех кандидатов имеет действующий городской голова Харькова Геннадий Кернес. Согласно данным группы "Рейтинг" (опрос проводился в июле), ему доверяют 60% харьковчан. Зато нейтрально к Кернесу относятся 26%, а отрицательно высказались лишь 13%.
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Также неплохие шансы стать мэром имеет представитель пророссийской ОПЗЖ и один из перебежчиков "Батькивщины" Александр Фельдман. Политику доверяют 36% харьковчан, нейтрально относятся 37%. Зато негативную оценку ему дали 15%.
Кроме того, 24% жителей Харькова хотели бы видеть Фельдмана председателем Харьковской ОГА, если бы проходили выборы глав облгосадминистраций.
Гораздо меньшую поддержку имеет действующий глава ХОГА Алексей Кучер. Так, положительно к нему относятся лишь 6%, а нейтрально – 26%. Негативно, со своей стороны, высказались 14%. Правда, такие показатели можно объяснить тем, что 54% вообще никогда о нем не слышали.
Относительно вероятных председателей Харьковской ОГА, Кучер бы здесь занял третье место, заручившись поддержкой лишь 5% харьковчан.
Рейтинги партий на выборах в Харьковский облсовет
Согласно вышеупомянутому опросу "Рейтинга", в июле 5% барьер преодолевали:
- "Блок Кернеса "Успешный Харьков",
- "Оппозиционная платформа",
- "Слуга народа",
- "Блок Юлии Светличной ВМЕСТЕ" (Светличная – экс-глава ХОГА).
Правда, приближается к ним "Европейская Солидарность".
Как бы проголосовали жители Харьковщины на выборах в харьковский облсовет
- Блок Кернеса "Успешный Харьков" – 27%;
- "Оппозиционная платформа" – 17,8%;
- "Слуга народуа" – 11,6%;
- "Блок Юлии Светличной ВМЕСТЕ" – 9,8%;
- "Европейская Солидарность" – 4,4%;
- "Партия Шария" – 3,8%;
- "Батькивщина" – 3,1%;
- "Оппозиционный блок" – 2,6%;
- "Радикальная партия" – 0,8%;
- "Свобода" – 0,7%;
- "Сила и честь" – 0,6%;
- "Наш край" – 0,6%;
- "Голос" – 0,6%;
- Другая партия – 2,1%;
- Испортил бы бюллетень, против всех – 1,3%;
- Сложно ответить – 10,6%;
- Не голосовал бы – 2,7%.
Обратите внимание За кого хотят голосовать украинцы на местных выборах: рейтинг партий
Какие партии поддерживают жители Харьковщины на выборах в Харьковскую ОГА / результаты соцопроса группы "Рейтинг" (июль 2020 года)