Уже 25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы. Выбирать на них, в частности, будут Харьковского городского голову. Также состоится голосование за места в Харьковском облсовете. Рейтинги кандидатов на должность мэра Харькова и партий – в материале 24 канала.

Кого харьковчане хотели бы видеть своим мэром

Сейчас наибольший рейтинг среди всех кандидатов имеет действующий городской голова Харькова Геннадий Кернес. Согласно данным группы "Рейтинг" (опрос проводился в июле), ему доверяют 60% харьковчан. Зато нейтрально к Кернесу относятся 26%, а отрицательно высказались лишь 13%.

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Также неплохие шансы стать мэром имеет представитель пророссийской ОПЗЖ и один из перебежчиков "Батькивщины" Александр Фельдман. Политику доверяют 36% харьковчан, нейтрально относятся 37%. Зато негативную оценку ему дали 15%.

Кроме того, 24% жителей Харькова хотели бы видеть Фельдмана председателем Харьковской ОГА, если бы проходили выборы глав облгосадминистраций.

Гораздо меньшую поддержку имеет действующий глава ХОГА Алексей Кучер. Так, положительно к нему относятся лишь 6%, а нейтрально – 26%. Негативно, со своей стороны, высказались 14%. Правда, такие показатели можно объяснить тем, что 54% вообще никогда о нем не слышали.

Относительно вероятных председателей Харьковской ОГА, Кучер бы здесь занял третье место, заручившись поддержкой лишь 5% харьковчан.

Что касается остальных кандидатов, то пока нет данных об их поддержке. Однако, 75% харьковчан в опросе отметили, что о других политиках ничего не знают.

Рейтинги партий на выборах в Харьковский облсовет

Согласно вышеупомянутому опросу "Рейтинга", в июле 5% барьер преодолевали:

"Блок Кернеса "Успешный Харьков",

"Оппозиционная платформа",

"Слуга народа",

"Блок Юлии Светличной ВМЕСТЕ" (Светличная – экс-глава ХОГА).

Правда, приближается к ним "Европейская Солидарность".

Как бы проголосовали жители Харьковщины на выборах в харьковский облсовет

Блок Кернеса "Успешный Харьков" – 27%;



"Оппозиционная платформа" – 17,8%;



"Слуга народуа" – 11,6%;



"Блок Юлии Светличной ВМЕСТЕ" – 9,8%;



"Европейская Солидарность" – 4,4%;



"Партия Шария" – 3,8%;



"Батькивщина" – 3,1%;



"Оппозиционный блок" – 2,6%;



"Радикальная партия" – 0,8%;



"Свобода" – 0,7%;



"Сила и честь" – 0,6%;



"Наш край" – 0,6%;



"Голос" – 0,6%;



Другая партия – 2,1%;



Испортил бы бюллетень, против всех – 1,3%;



Сложно ответить – 10,6%;



Не голосовал бы – 2,7%.

Обратите внимание За кого хотят голосовать украинцы на местных выборах: рейтинг партий



Какие партии поддерживают жители Харьковщины на выборах в Харьковскую ОГА / результаты соцопроса группы "Рейтинг" (июль 2020 года)