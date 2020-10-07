Місцеві вибори у Харкові: рейтинг партій і кандидатів у мери
Вже 25 жовтня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори. Обиратимуть на них, зокрема, харківського міського голову. Також відбудеться голосування за місця в Харківській облраді. Рейтинги кандидатів на посаду мера Харкова та партій – у матеріалі 24 каналу.
Кого харків’яни хотіли б бачити своїм мером
Наразі найбільший рейтинг серед усіх кандидатів має чинний міський голова Харкова Геннадій Кернес. Згідно з даними групи "Рейтинг" (опитування проводили в липні), йому довіряють 60% харків’ян. Натомість нейтрально до Кернеса ставляться 26%, а негативно висловилися лише 13%.
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Також непогані шанси стати мером має представник проросійської ОПЗЖ і один із перебіжчиків "Батьківщини" Олександр Фельдман. Політику довіряють 36% харків’ян, нейтрально ставляться 37%. Натомість негативну оцінку його особі дали 15%.
Крім того, 24% жителів Харкова хотіли б бачити Фельдмана головою Харківської ОДА, якби відбувалися вибори голів облдержадміністрацій.
Набагато меншу підтримку має чинний очільник ХОДА Олексій Кучер. Так, позитивно до нього ставляться лише 6%, а нейтрально – 26%. Негативно, зі свого боку, висловилися 14%. Щоправда, такі показники можна пояснити тим, що 54% взагалі ніколи про нього не чули.
Щодо імовірних голів Харківської ОДА, Кучер би тут посів третє місце, заручившись підтримкою лише 5% харків’ян.
Рейтинги партій на виборах до Харківської облради
Згідно з вищезазначеним опитуванням "Рейтингу", у липні 5% бар’єр долали:
- "Блок Кернеса "Успішний Харків",
- "Опозиційна платформа",
- "Слуга народу",
- "Блок Юлій Світличної РАЗОМ" (Світлична – ексголова ХОДА).
Щоправда, наближається до них "Європейська Солідарність".
Як би проголосували жителі Харківщини на виборах до Харківської облради
- Блок Кернеса "Успішний Харків" – 27%;
- "Опозиційна платформа" – 17,8%;
- "Слуга народу" – 11,6%;
- "Блок Юлії Світличної РАЗОМ" – 9,8%;
- "Європейська Солідарність" – 4,4%;
- "Партія Шарія" – 3,8%;
- "Батьківщина" – 3,1%;
- "Опозиційний блок" – 2,6%;
- "Радикальна партія" – 0,8%;
- "Свобода" – 0,7%;
- "Сила і честь" – 0,6%;
- "Наш край" – 0,6%;
- "Голос" – 0,6%;
- Інша партія – 2,1%;
- Зіпсував би бюлетень, проти всіх – 1,3%;
- Важко відповісти – 10,6%;
- Не голосував би – 2,7%.
Зверніть увагу За кого хочуть голосувати українці на місцевих виборах: рейтинг партій
Які партії підтримують жителі Харківщини на виборах до Харківської ОДА / Результати соцопитування групи "Рейтинг" (липень 2020 року)