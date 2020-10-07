Вже 25 жовтня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори. Обиратимуть на них, зокрема, харківського міського голову. Також відбудеться голосування за місця в Харківській облраді. Рейтинги кандидатів на посаду мера Харкова та партій – у матеріалі 24 каналу.

Кого харків’яни хотіли б бачити своїм мером

Наразі найбільший рейтинг серед усіх кандидатів має чинний міський голова Харкова Геннадій Кернес. Згідно з даними групи "Рейтинг" (опитування проводили в липні), йому довіряють 60% харків’ян. Натомість нейтрально до Кернеса ставляться 26%, а негативно висловилися лише 13%.

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Також непогані шанси стати мером має представник проросійської ОПЗЖ і один із перебіжчиків "Батьківщини" Олександр Фельдман. Політику довіряють 36% харків’ян, нейтрально ставляться 37%. Натомість негативну оцінку його особі дали 15%.



Крім того, 24% жителів Харкова хотіли б бачити Фельдмана головою Харківської ОДА, якби відбувалися вибори голів облдержадміністрацій.

Набагато меншу підтримку має чинний очільник ХОДА Олексій Кучер. Так, позитивно до нього ставляться лише 6%, а нейтрально – 26%. Негативно, зі свого боку, висловилися 14%. Щоправда, такі показники можна пояснити тим, що 54% взагалі ніколи про нього не чули.

Щодо імовірних голів Харківської ОДА, Кучер би тут посів третє місце, заручившись підтримкою лише 5% харків’ян.

Що стосується решти кандидатів, то поки немає даних про їхню підтримку. Однак, 75% харків'ян в опитуванні відзначили, що про інших політиків нічого не знають.

Рейтинги партій на виборах до Харківської облради

Згідно з вищезазначеним опитуванням "Рейтингу", у липні 5% бар’єр долали:

"Блок Кернеса "Успішний Харків",

"Опозиційна платформа",

"Слуга народу",

"Блок Юлій Світличної РАЗОМ" (Світлична – ексголова ХОДА).

Щоправда, наближається до них "Європейська Солідарність".

Як би проголосували жителі Харківщини на виборах до Харківської облради

Блок Кернеса "Успішний Харків" – 27%;



"Опозиційна платформа" – 17,8%;



"Слуга народу" – 11,6%;



"Блок Юлії Світличної РАЗОМ" – 9,8%;



"Європейська Солідарність" – 4,4%;



"Партія Шарія" – 3,8%;



"Батьківщина" – 3,1%;



"Опозиційний блок" – 2,6%;



"Радикальна партія" – 0,8%;



"Свобода" – 0,7%;



"Сила і честь" – 0,6%;



"Наш край" – 0,6%;



"Голос" – 0,6%;



Інша партія – 2,1%;



Зіпсував би бюлетень, проти всіх – 1,3%;



Важко відповісти – 10,6%;



Не голосував би – 2,7%.

Зверніть увагу За кого хочуть голосувати українці на місцевих виборах: рейтинг партій



Які партії підтримують жителі Харківщини на виборах до Харківської ОДА / Результати соцопитування групи "Рейтинг" (липень 2020 року)