По данным экзит-полов, во Львове во второй тур местных выборов выходят Андрей Садовый и Олег Синютка. Действующий мэр города надеется, что это будет битва идей и планов.

Андрей Садовый в своем телеграме поблагодарил всех, кто пришел на выборы и проголосовал и сказал, что занять первое место для него – это очень почетно и ответственно.

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"Львовяне решили, что нужен второй тур – будет второй тур. Я лишь надеюсь, что это будет битва идей и планов, а не соревнования черного пиара и компроматов. По крайней мере со своей стороны я это сейчас декларирую", – написал Садовый.

Обратите внимание! Действующий мэр Львова Андрей Садовый получил 38% голосов, а экс-глава Львовской ОГА Олег Синютка – 28%, а это значит, что именно они будут бороться за кресло мэра во втором туре.

В эфире 24 канала он сказал, что приятно удивлен явкой избирателей, так переживал из-за пандемии коронавируса.

"Мне приятно, что львовяне сегодня в таком большом количестве были на участках. Стояли в очередях в масках. Молодцы! Я, честно говоря, переживал, но явка, как на такую непростую ситуацию, достаточно высокая, поэтому я призываю прийти и на второй тур и дать уже такой яркий прогресс для Львова на следующий период в развитии", – заявил мэр.

Реакция Андрея Садового на результаты экзит-полов:

"Львовяне в основном поддержали проукраинские силы"

Садовый подчеркнул, что твердое второе место партии "Самопомич" на выборах было прогнозируемо, поэтому он рад, что львовяне увидели, что они предлагают в городской совет качественных и профессиональных людей.

Справка. Относительно партий, то согласно результатам экзитполов на первом месте оказалась "Европейская Солидарность" – 27,7%, на другом "Самопомич" – 20,8%, а на третьем "Голос", который набрал 11,9%.

"Львовяне в основном поддержали проевропейские и проукраинские силы. Львов – это Украина, Львов – это Европа и мы с этого пути не свернем", – подчеркнул Садовый.

Действующий мэр Львова также отметил, что рад высокому результату "Голоса", ведь их мало что делит с этой политической силой и они готовы к тесному диалогу и совместной разработке дальнейшей стратегии развития города. Он добавил, что это также касается и других партий, которые попадут в городской совет.