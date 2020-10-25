За даними екзитполів, у Львові у другий тур місцевих виборів виходять Андрій Садовий та Олег Синютка. Чинний мер міста сподівається, що це буде битва ідей і планів.

Андрій Садовий у своєму телеграмі подякував всім, хто прийшов на вибори та проголосував і наголосив, що зайняти перше місце для нього – це дуже почесно та відповідально.

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"Львів'яни вирішили, що потрібен другий тур – буде другий тур. Я лише сподіваюсь, що це буде битва ідей і планів, а не змагання чорного піару і компроматів. Принаймні зі свого боку я це зараз декларую", – написав Садовий.

Зверніть увагу! Чинний мер Львова Андрій Садовий отримав 38% голосів, а ексголова Львівської ОДА Олег Синютка – 28%, а це означає, що саме вони будуть боротися за крісло мера у другому турі.

В ефірі 24 каналу він сказав, що приємно здивований явкою виборців, бо переживав через пандемію коронавірусу.

"Мені приємно, що львів'яни сьогодні в такій великій кількості були на дільницях. Стояли в чергах в масках. Молодці! Я, чесно кажучи, переживав, але явка, як на таку непросту ситуацію, є достатньо високою, тому я закликаю прийти й на другий тур і дати вже такий яскравий поступ для Львова на наступний період в розвитку", – заявив мер.

Реакція Андрія Садового на результати екзитполів:

"Львів'яни здебільшого підтримали проукраїнські сили"

Садовий підкреслив, що тверде друге місце партії "Самопоміч" на виборах було прогнозоване, тому він радий, що львів'яни побачили, що вони пропонують в міську раду якісних і професійних людей.

Довідка. Щодо партій, то згідно з результатами екзитполів на першому місці опинилася "Європейська солідарність" – 27,7%, на другому "Самопоміч" – 20,8%, а на третьому "Голос", який набрав 11,9%.

"Львів'яни здебільшого підтримали проєвропейські і проукраїнські сили. Львів – це Україна, Львів – це Європа і ми з цього шляху не звернемо", – підкреслив Садовий.

Чинний мер Львова також зазначив, що радий високому результату "Голосу", адже їх мало що ділить з цією політичною силою і вони готові до тісного діалогу і спільної розробки подальшої стратегії розвитку міста. Він додав, що це також стосується й інших партій, які потраплять до міської ради.