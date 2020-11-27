В Ивано-Франковской области на мажоритарном округе №87 будут выбирать нового депутата Верховной Рады. Он должен заменить "слугу народа" Зиновия Андрийовича, которого избрали председателем Надворнянской ОТО. ЦИК назначил эти выборы на 28 марта 2021 года.

Решение о назначении выборов утвердили на заседание 27 ноября, сообщает Центральная избирательная комиссия.

К слову "Слуга народа" Андрийович уже не народный депутат: почему он отказался от мандата

Избирательный процесс, по украинскому законодательству, должен начаться за 60 суток до самого дня голосования. В Ивано-Франковской области он начнется 27 января.

Что интересно, Зиновий Андрийович еще до избрания депутатом был мэром Надворной. В 2019 году он пошел в Верховную Раду мажоритарщиком вместе со "Слугой народа". Проработав чуть больше года, он решил вернуться в Надворную.

Почему эти выборы могут быть довольно интересными:

Во время выборов 2019 года Зиновий Андрийович был очевидным лидером на этом округе. Он оторвался от оппонентов более чем на 20%, набрав 37,80% голосов избирателей. Вместе с тем сразу 5 его ближайших преследователей набрали примерно одинаковое количество голосов: