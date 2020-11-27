В Івано-Франківській області на мажоритарному окрузі №87 обиратимуть нового депутата Верховної Ради. Він повинен замінити "слугу народу" Зеновія Андрійовича, якого обрали головою Надвірнянсьої ОТГ. ЦВК призначила ці вибори на 28 березня 2021 року.

Рішення про призначення виборів затвердили на засідання 27 листопада, повідомляє Центральна виборча комісія.

До слова "Слуга народу" Андрійович вже не народний депутат: чому він відмовився від мандата

Виборчий процес, за українським законодавством, має розпочатися за 60 діб до самого дня голосування. В Івано-Франківській області він розпочнеться 27 січня.

Що цікаво, Зіновій Андрійович ще до обрання депутатом був мером Надвірної. У 2019 році він пішов у Верховну Раду мажоритарником разом зі "Слугою народу". Пропрацювавши трохи більше як рік, він вирішив повернутися в Надвірну.

Чому ці вибори можуть бути доволі цікавими:

Під час виборів 2019 року Зіновій Андрійович був очевидним лідером на цьому окрузі. Він відірвався від опонентів на понад 20%, набравши 37,80% голосів виборців. Натомість одразу 5 його найближчих переслідувачів набрали приблизно однакову кількість голосів: