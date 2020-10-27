Представители "Слуги народа" и "Европейской солидарности" одновременно заявили, что собираются поддержать кандидата в мэры от "Голоса" Виктора Евпака. Он может сойтись во втором туре с пока еще действующим мэром Анатолием Бондаренко, у которого ранее был личный конфликт с Владимиром Зеленским.

О возможности поддержки Виктора Евпака заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко и народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар. Это произошло во время разговора с депутатом от "Голоса" Ярославом Железняком в эфире проекта "Свобода слова", сообщает 24 канал.

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Относительно Черкасс хотел бы добавить предварительную позицию партии "Слуга народа". Мы ведем переговоры с местной ячейкой о возможной поддержке господина Евпака. Думаю, в ближайшее время это определится,

– заявил Александр Корниенко.

В ответ Ярослав Железняк поблагодарил за такую позицию и призвал представителей всех политических сил поддержать этого кандидата.

"Я думаю, что сейчас может быть уникальный консенсус. Очень хорошо, что у нас в студию включили этого человека, он демонстрирует, что выборы проводят не зря, у нас появляются такие новые люди. Мы так же очень с радостью поддержим этого кандидата от "Голоса", – заявила Виктория Сюмар.

Коротко о Викторе Євпаке:

Это украинский предприниматель в сфере ИТ-бизнеса и общественный деятель. Он является лидером команды eKreative и стартапов MapaMagic, Kidslox и FoodHacker.

В 2015 году Виктор Евпак возглавил общественное объединение "Новые люди". Был участником проекта "Новые лидеры" и вошел со своим проектом е-ФЛП в топ-100.

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду Украины от партии "Голос" по мажоритарному округу в Черкасской области. Впрочем занял тогда второе место.