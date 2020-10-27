"Слуга" и ЕС заявили, что поддержат кандидата от "Голоса" в Черкассах
Представители "Слуги народа" и "Европейской солидарности" одновременно заявили, что собираются поддержать кандидата в мэры от "Голоса" Виктора Евпака. Он может сойтись во втором туре с пока еще действующим мэром Анатолием Бондаренко, у которого ранее был личный конфликт с Владимиром Зеленским.
О возможности поддержки Виктора Евпака заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко и народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар. Это произошло во время разговора с депутатом от "Голоса" Ярославом Железняком в эфире проекта "Свобода слова", сообщает 24 канал.
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Относительно Черкасс хотел бы добавить предварительную позицию партии "Слуга народа". Мы ведем переговоры с местной ячейкой о возможной поддержке господина Евпака. Думаю, в ближайшее время это определится,
– заявил Александр Корниенко.
В ответ Ярослав Железняк поблагодарил за такую позицию и призвал представителей всех политических сил поддержать этого кандидата.
"Я думаю, что сейчас может быть уникальный консенсус. Очень хорошо, что у нас в студию включили этого человека, он демонстрирует, что выборы проводят не зря, у нас появляются такие новые люди. Мы так же очень с радостью поддержим этого кандидата от "Голоса", – заявила Виктория Сюмар.
Коротко о Викторе Євпаке:
- Это украинский предприниматель в сфере ИТ-бизнеса и общественный деятель. Он является лидером команды eKreative и стартапов MapaMagic, Kidslox и FoodHacker.
- В 2015 году Виктор Евпак возглавил общественное объединение "Новые люди". Был участником проекта "Новые лидеры" и вошел со своим проектом е-ФЛП в топ-100.
- В 2019 году баллотировался в Верховную Раду Украины от партии "Голос" по мажоритарному округу в Черкасской области. Впрочем занял тогда второе место.
Что известно о конфликте Бондаренко и Зеленского?
Он возник во время жесткого карантина в Украине и именно им и был спровоцирован. Тогда власти Черкасс смягчили карантин для бизнеса с 1 мая, хотя правительство запланировало эти смягчения на 1 мая.
Тогда президент заявил, что даже не хочет садиться с ним за один стол переговоров, потому что против того якобы открыто 19 уголовных дел и назвал его "бандитом". В ответ тот заявил, что "Слуге народа" нечего ловить на местных выборах в Черкассах.
Что интересно, есть еще одна парламентская политсила, которая может поддержать Евпака – это "Батькивщина". Все из-за того, что Бондаренко ранее был в составе партии и именно от них стал мэром, а перед нынешними выборами буквально "кинул" партию и присоединился к "За майбутнє", которую связывают с Игорем Коломойским.