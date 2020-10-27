Представники "Слуги народу" і "Європейської Солідарності" одночасно заявили, що збираються підтримати кандидата в мери від "Голосу" Віктора Євпака. Він може зійтися в другому турі з поки що чинним мером Анатолієм Бондаренком, у якого раніше був особистий конфлікт з Володимиром Зеленським.

Про можливість підтримки Віктора Євпака заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко й народна депутатка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар. Це відбулося під час розмови з депутатом від "Голосу" Ярославом Железняком в ефірі проєкту "Свобода слова", повідомляє 24 канал.

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Щодо Черкас хотів би додати попередню позицію партії "Слуга народу". Ми ведемо перемовини з місцевим осередком щодо можливої підтримки пана Євпака. Думаю, найближчим часом це визначиться,

– заявив Олександр Корнієнко.

У відповідь Ярослав Железняк подякував за таку позицію і закликав представників усіх політичних сил підтримати цього кандидата.

"Я думаю, що зараз може бути унікальний консенсус. Дуже добре, що в нас у студію включили цю людину, вона демонструє, що вибори проводять не дарма, у нас з'являються такі нові люди. Ми так само дуже з радістю підтримаємо цього кандидата від "Голосу", – заявила Вікторія Сюмар.

Коротко про Віктора Євпака:

Це український підприємець у сфері ІТ-бізнесу й громадський діяч. Він є лідером команди eKreative і стартапів MapaMagic, Kidslox та FoodHacker.

У 2015 році Віктор Євпак очолив громадське об'єднання "Нові люди". Був учасником проєкту "Нові лідери" й увійшов зі своїм проєктом Є-ФОП у топ-100.

У 2019 році балотувався у Верховну Раду України від партії "Голос" по мажоритарному окрузі в Черкаській області. Втім посів тоді друге місце.