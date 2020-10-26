Анатолий Бондаренко, который ссорился с президентом Зеленским из-за карантина, во втором туре выборов мэра в Черкассах оппонентом будет иметь представителя "Голоса" или "Слуги народа". Больше об этом и какие партии проходят в горсовет Черкасс читайте в статье.

Глава Черкасс Анатолий Бондаренко подавал в суд на Президента Украины Владимира Зеленского на 1 гривну, потому что тот назвал его бандитом. Впрочем, суд решил, что обиды здесь нет, напоминает 24 канал. Кто будет обижаться во втором туре выборов мэра в Черкассах, если проиграет их – пока не известно.

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Но уже известно, что (по данным экзит-пола) Бондаренко может встретиться во втором туре именно с представителем пропрезидентской партии "Слуга народа". Впрочем, такие же, если не больше, шансы имеет и политик из партии "Голос".

Кто будет мэром Черкасс