Действующий мэр Черкасс во втором туре может сойтись со "слугой народа": данные экзит-полов
Анатолий Бондаренко, который ссорился с президентом Зеленским из-за карантина, во втором туре выборов мэра в Черкассах оппонентом будет иметь представителя "Голоса" или "Слуги народа". Больше об этом и какие партии проходят в горсовет Черкасс читайте в статье.
Глава Черкасс Анатолий Бондаренко подавал в суд на Президента Украины Владимира Зеленского на 1 гривну, потому что тот назвал его бандитом. Впрочем, суд решил, что обиды здесь нет, напоминает 24 канал. Кто будет обижаться во втором туре выборов мэра в Черкассах, если проиграет их – пока не известно.
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Но уже известно, что (по данным экзит-пола) Бондаренко может встретиться во втором туре именно с представителем пропрезидентской партии "Слуга народа". Впрочем, такие же, если не больше, шансы имеет и политик из партии "Голос".
Кто будет мэром Черкасс
Данные экзит-пола по заказу студии Савика Шустера
Лидер:
- Анатолий Бондаренко (действующий мэр, "За будущее") – 32,66%
Ближайшие конкуренты:
- Виктор Евпак ("Голос") – 19,84%
- Виталий Ильченко ("Слуга народа") – 17,8%
Другие кандидаты, имеющие заметно меньше голосов:
- Владислав Пустовар (Всеукраинское объединение "Черкасчане") – 5,95%
- Сергей Кудактин ("Европейская Солидарность") – 5,86%
Выборы в Черкасский городской совет
Данные экзит-пола по заказу студии Савика Шустера
- А вот здесь в лидерах как раз "Слуга народа" с показателем в 20,68%.
Другие партии, преодолевающие пятипроцентный барьер:
- "За будущее" – 13,32%
- "Голос" – 12,05%
- "Европейская Солидарность" – 10,92%
- "Черкасчане" – 8,7%
Еще один политик, который имеет отношение к "За будущее" (член этой депутатской группы в Верховной Раде Игорь Колыхаев), может стать мэром города Херсон. Подробнее об этом читайте в материале 24 канала.