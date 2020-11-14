22 ноября 2020 года во втором туре выборов мэра Черкасс будут соревноваться действующий мэр Анатолий Бондаренко из партии "За майбутнє" и Виктор Евпак от партии "Голос". Что обещают кандидаты в мэры?

Бондаренко 25 октября получил 37,6% голосов, а Евпак – 19,1%. В общем, второй тур выборов мэра будет во всех городах, в которых более 75 тысяч избирателей и в первом туре выборов ни один из кандидатов не получил более 50% голосов избирателей. Всем, кто отдал голос за других кандидатов, да и избирателям Бондаренко и Евпака, не лишним будет еще раз освежить в памяти программы кандидатов, чтобы во втором туре выбрать мэра, который бы наилучшим образом защищал интересы общины. Подробности – в материале 24 канала.

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Представляем обзор предвыборных обещаний в 6 важнейших сферах жизни общества. Это образование, здравоохранение, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и дороги.

Перед выборами партии подают предвыборные программы, в которых расписывают, как видят развитие города в ближайшие годы. Кандидаты в мэры тоже могут подавать такие программы, хотя и не обязаны. Например, из финалистов выборов мэра Черкасс собственную программу подал только Евпак. Анализ предвыборных обещаний Анатолия Бондаренко будет базироваться на программе партии "За майбутнє", от которой он баллотируется.



Какие полномочия у мэра украинского города / инфографика"Центру спільних дій"

Что может мэр?

Глава городской общины имеет управленческие, бюджетные, контрольные и представительские полномочия. Эти полномочия прямо влияют на качество внедрения местной политики почти во всех сферах. Подробнее с полномочиями мэра можно ознакомиться на инфографике.

Сравнение программ Бондаренко и Евпака

Образование

В сфере образования программа Бондаренко проста. Обещает ремонтировать учебные заведения. В программе Евпака немного больше обещаний. Кандидат планирует закупить оборудование для изучения точных наук и повысить автономность школ. А еще Евпак предлагает назначать стипендии для победителей олимпиад и тех, кто хорошо сдал ВНО и развивать внешкольные кружки и секции.

Здравоохранение

У Бондаренко и Евпака собираются в первую очередь ремонтировать больницы и поликлиники. Еще у Евпака планируют, чтобы город доплачивал медикам.

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В программе партии Бондаренко есть обещание преодолеть последствия медицинской реформы. К сожалению, непонятно, что имеют в виду. Ведь медицинскую реформу ввело правительство и парламент, которым городской совет не имеет полномочий ничего приказывать. Хотя мэр и может подать в суд на решение центральной власти. Но гарантий, что оно будет таким, как надо Бондаренко, дать не может никто.

Социальная защита

Единственной сферой, которая не упоминается в предвыборных программах обоих кандидатов на пост мэра Черкасс, является социальная защита населения. Либо политики не считают этот вопрос приоритетным для себя, либо не имеют видения развития этой сферы. В любом случае это тревожный сигнал для пенсионеров, переселенцев, людей с инвалидностью, малообеспеченных лиц и других групп, нуждающихся в особой заботе со стороны местных властей.



Анатолий Бондаренко в кругу поклонников / Фото с официальной страницы мэра на фейсбуке

Жилищно-коммунальное хозяйство

Более или менее конкретные обещания оба кандидата дали по развитию сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Действующий мэр Анатолий Бондаренко планирует искать механизмы софинансирования текущих и капитальных ремонтов подъездов и фасадов домов, построить мусороперерабатывающий завод. Кроме того, кандидат заявляет, что будет способствовать свободному выбору поставщиков коммунальных и управленческих услуг. Таким образом планируется улучшить качество коммунальных услуг.

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Его конкурент Виктор Евпак собирается сосредоточить усилия в трех направлениях. Создать рынок управления многоквартирными домами, наладить сотрудничество с Фондом энергоэффективности для термомодернизации домов и повысить качество воды из городских сетей. Последнее планируется достичь установкой индивидуальных водяных фильтров в домах за счет софинансирования из городского бюджета, модернизацией водоочистных сооружений и строительством локальных очистных сооружений для дождевой воды.



Виктор Евпак с семьей играет в черкасскую монополию / Фото с официальной страницы кандидата в мэры на фейсбуке

Дороги

У Бондаренко просто предлагают провести текущие и капитальные ремонты улиц и тротуаров. А у Евпака про транспорт и дороги чуть больше. Он предлагает ввести электронный билет в городском транспорте, а при ремонте дорог обязательно прокладывать велодорожки.

Большая часть обещаний из программы Евпака касаются изменения маршрутов транспорта, системы оплаты перевозчикам из бюджета общины и увеличения в следующие пять лет количества электронного транспорта в городе на четверть.

Транспорт

А вот развитие транспорта в общине не очень беспокоит действующего мэра Анатолия Бондаренко. В его программе отсутствуют упоминания об этой сфере. В отличие от Бондаренко Виктор Евпак представил свое видение как улучшить состояние общественного транспорта в общине. В частности, Евпак предлагает начать с разработки Плана устойчивой городской мобильности и транспортной модели города, а также превратить город в заказчика транспортных услуг. Политик считает, что необходимо внедрить электронный билет, что, по его мнению, повысит прозрачность в перевозках и ценообразовании. Среди других предложенных мер увеличение на 25% доли электротранспорта до 2025 года и внедрения принципа оплаты за расстояние, а не за пассажира.

В завершение

Благодаря широким полномочиям мэр в той или иной степени влияет на большинство вопросов, касающихся жизни общины. Кроме того, городской голова имеет доступ к распределению ресурсов – бюджетных средств, земельных участков и тому подобное. Именно поэтому вокруг этой должности традиционно длится острая предвыборная борьба с использованием арсенала различных политических технологий. Но как отличить политиков, которые идут во власть, чтобы улучшить жизнь общины, от тех, кто будет использовать полномочия для достижения личных интересов? Для этого стоит обращать внимание не на внешний вид или политическую рекламу, а на предыдущий опыт, связи политика и, конечно, его предвыборную программу.

Да и после выборов не стоит оставлять без внимания городской совет и мэра. Ведь они принимают решения, которые касаются каждого. А делать это можно через: слежение за решениями совета и исполкома, участие в общественных слушаниях, создание и подписывание петиций, представление и голосование за проекты общественного бюджета, написание запросов, жалоб и обращений к местной власти и депутатам.

Авторы – Олесь Полторак, Мария Квицинская, "Центр спільних дій", для издания "Провінція"